Başkan Aktaş'tan madalyalı öğrencilere ziyaret

TAKİP ET

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘20. Uluslararası Mutfak Günleri’nde 6 altın, 8 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak ‘En İyi Lise’ unvanını alan Hacı Sevim Yıldız 4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek öğrencileri tebrik etti.

Okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar eğitimin her kademesinde önemli hizmetleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz YKS kurslarından burs desteğine, gençlik merkezlerinden millet kıraathanelerine kadar her alanda gençleri desteklemeye devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İstanbul’da düzenlenen ve 30 farklı ülkeden yarışmacıların yer aldığı 20. Uluslararası Mutfak Günleri’nde 6 altın, 8 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak ‘En İyi Lise’ unvanını alan Hacı Sevim Yıldız 4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Emin Küçük, İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve Okul Müdürü Serkan Anıl Gök’ün yer aldığı ziyarette, Başkan Aktaş, okulun ekmek üretim tesisi ve mutfağını gezerek üretim ve dağıtım süreci hakkında bilgi aldı. Yarışmada madalya kazanan öğrencilerle samimi bir ortamda sohbet eden Başkan Alinur Aktaş, elde edilen başarılarla övündüklerini söyledi. Gençlere fırsat verilmesi halinde her konuda başarılı olabileceklerini belirten Başkan Aktaş, “Gençlerimizin, Bursa’nın ismini ulusal ve uluslararası alanlarda duyurması, dereceler elde etmesi son derece kıymetli ve değerli. Okulumuzda 3 bin adet somun ve roll ekmek üretimi yapan fırın ve 38 ayrı noktaya dağıtılmak üzere 1500 kişilik yemek üretiminin yapıldığı mutfağı var. Öğrencilerimiz pratik yaparken aynı zamanda katma değer de sağlıyor. Bu imkanlar sayesinde öğrencilerimiz 20. İstanbul Mutfak Günleri’de 6 altın, 8 gümüş ve 1 bronz madalya elde ederek ‘En İyi Lise’ takımı olma başarısı gösterdi. Onların yurt dışı müsabakalarına katılımları noktasında gayretlerimiz olacak. Gençlerimize destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Başarıda emeği olan öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ve İnegöl Belediye Başkan Alper Taban da yarışmada başarı elde eden öğrencileri ve öğretmenleri tek tek tebrik etti. Ziyaretin sonunda öğrenciler hazırladıkları ürünleri Başkan Aktaş ve beraberindekilere ikram etti. Başkan Alinur Aktaş daha sonra okulun konferans salonunda öğrencilerle biraraya gelerek tecrübe paylaşımında bulundu.