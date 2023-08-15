Başkan Aktaş'tan örnek hareket

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya üzerinden kendisine yapılan hakaretlere karşı tazminat davası açtı. Dava sonuçlarından elde edilen gelirlerle ise depremzedelere Bursa Döneri ikram etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya üzerinden kendisine yönelik yapılan hakaret ve asılsız paylaşımlara maddi tazminat davası açtı. Mahkeme tarafından haklı bulunan Aktaş; tazminatlardan elde ettiği gelirle yürekleri ısıttı. Başkan Aktaş, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Malatya ve Adıyaman’daki depremzedelere Bursa Döneri ikramında bulundu. O anları sosyal medya hesabında paylaşan Aktaş, paylaşıma yapılan yorumlarda büyük taktir topladı.