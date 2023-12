Başkan Aktaş'tan Özhan'a plaket

Bursa’nın ilk yerel market zinciri Özhan Market, Bursa Hayvanat Bahçesi’ndeki canlılar için yaptığı desteklerden dolayı ödüllendirildi.

Hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle her zaman ön plana çıkan Özhan Market, her gün binlerce insanın ziyaret ettiği Bursa Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan hayvanları da unutmuyor. Tesiste yaşayan canlılara 4 senedir et ve et ürünleri konusunda gıda desteği sağlayan market, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen törende ödüllendirildi.

Hayvanat bahçesindeki toplantı salonunda gerçekleştirilen programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Hayvanat Bahçesi Koordinatörü Erdem Saker, belediye meclis üyeleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Aktaş, hayvanat bahçesine destekleri sebebiyle Özhan Market Kurumsal Satış ve İdari İşler Sorumlusu Murat Aslan’a plaket takdim etti.

Birçok sosyal sorumluluk projesine katkıda bulunan Özhan Market’in hayvanat bahçesine olan desteğinin süreceği öğrenildi.