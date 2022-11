Başkan Aktaş'tan personelin 'en'lerine ödül

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kurum içi lojistik destek sağlayan Makine İşletme Şube Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen memnuniyet anketinde yüzde 95 oranına ulaşan birim personeli, Başkan Alinur Aktaş tarafından ödüllendirildi.

Bursa’yı geleceğe taşımak için ulaşımdan altyapıya, spordan çevreye kadar her alanda yoğun çalışma sergileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, fırsat buldukça personeliyle bir araya gelmeye devam ediyor. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Makine İşletme Şube Müdürlüğü çalışanlarıyla buluşan Başkan Alinur Aktaş, samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Personelin anılarını dinleyen Başkan Aktaş, Bursa’ya dair sorular yönelterek fikirlerini aldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan ve Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka’nın da yer aldığı buluşmada, kurum içerisinde yapılan memnniyet anketinde geçen sene 90, bu sene ise yüzde 95 oranına ulaşan Makine İşletme Şube Müdürlüğü’ne verilen ‘2022 yılı kurum içi en iyi memnuniyet artışı ödülü’, Başkan Alinur Aktaş tarafından Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Hikmet Memiş ile Makine İşletme Şube Müdürü İbrahim Özışık’e teslim edildi. Başkan Aktaş, daha sonra araç tahsis sürecinin ‘en’lerini ödüllendirdi. ‘En uzun süre çalışan’ Yaşar Yaman, ‘en az trafik cezası alan’ Serkan Uçar, ‘en dakik’ Eray Çerin, ‘aracı en az arıza çıkaran’ Rasim Uysal, ‘trafik kurallarına en çok dikkat eden’ Akgün Özkurt, ‘aracını en temiz tutan’ Orhan Çam ve ‘iletişimi en iyi olan’ Akif Satılmış, ödüllerini Başkan Alinur Aktaş, Genel Sekreter Ulaş Akhan ve Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka’nın elinden aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 17 ilçe ve 1058 mahallede hizmet ettiğini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, insanların doğumlarından ölümlerine kadar her an yanlarında olduklarını ve onların hayatlarına dokunduklarını ifade etti. Ödül alan tüm birim üyelerini tebrik eden Başkan Aktaş, “Bursa’yı her zaman bir önceki günden daha yaşanabilir hale getirmek için mücadele ediyoruz. Ortaya koyduğumuz hedeflere ne kadar ulaştığımızı, vatandaşımızı ne kadar memnun ettiğimizi sürekli ölçüyoruz. Bunun yanında kurum içinde birimlerimizin ürettiği hizmetlerden diğer birimlerin ne kadar memnun olduğunu, ne kadar kaliteli olduğunu ölçüyoruz. Yaptığınız işin ne kadar meşakkatli olduğunu biliyoruz. Tüm personelimizi şehrimizin her köşesine güvenle taşıyan sizlersiniz. Yaptığınız işi sadece direksiyon sallamak, bir yerden başka yere personel-eşya taşımak olarak görmeyin. Bu kadim şehrin en ücra köylerine, kasabalarına belediyemizin hizmetlerinin götürülmesini sağlayan da sizlersiniz” dedi.

Bir belediye personelinin gösterdiği performansın tüm kuruma mal olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Memnuniyeti hem en yüksek birim hem de memnuniyeti en iyi oranda artan birim olduğunuz için tebrik ediyorum. 142 araç ve 49 personelle hizmet veriyorsunuz. Araç ve şoför sayısında ciddi azalma olmasına karşın iyi planlama ve yönetimle memnuniyet artışı görünüyor. Sürece katkı koyan, çalışan, yorulan, nihayetinde başarıyı yakalayan tüm ekip arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.

Program sonunda Başkan Aktaş, personelle birlikte aile fotoğrafı çektirdi.