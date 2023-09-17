Başkan Aktaş'tan Sayide teyzeye sürpriz ziyaret

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Çeltikçi köyünde yaşayan sağır dilsiz yatalak felç hastası 63 yaşındaki Sayide Ağır’ın yardım sesini duyan ve tedavi edilerek huzurevine yerleşmesini sağlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Sayide teyzeyi unutmayarak kendisine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Yenişehir huzurevinde yatan Sayide Ağır’ı ziyaret ederek huzurevinde kalan diğer vatandaşlarla da sohbet etti. Ziyarette duygu dolu ve neşeli anlar yaşandı. Ziyarete Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mehmet İleri, Başkan danışmanı Süleyman Çelik, Çeltikçi Mahalle Muhtarı Hikmet Avşar ve parti yöneticileri katıldı.

Başkan Alinur Aktaş’ı karşısında gören Sayide Ağır’ın mutluluğu görülmeye değerdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Çok değerli ilçe başkanımız Mehmet İleri ile Sayide ablamızı ziyarete geldik. Maalesef bakımsızlıktan ciddi sıkıntılar yaşayan sağır dilsiz ablamızı ekiplerimiz alarak devletimizin şefkatli ellerine teslim ettiler. Sağ olsunlar Yenişehir huzurevindeki arkadaşlarımız gerekli ilgi alakayı gösteriyorlar. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Kendisini neşeli gördük. Allah devletimize milletimize zeval vermesin” diye konuştu.

Çeltikçi köyü Muhtarı Hikmet Avşar, “Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş ve Ak parti ilçe başkanımız Mehmet İleriye çok teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Köy olarak çok sevindik. Sayide ablamızı yıllar sonra ilk kez gülerken mutlu bizleri de mutlu etti” dedi.