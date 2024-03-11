Başkan Aktaş teravih sonrası vatandaşlarla buluştu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ramazanın ilk teravih namazını Kestel ilçesindeki Çınar Cami’nde kılıp, ardından vatandaşlar sohbet etti. Kalplere huzur, sofralara bereket getiren 11 ayın sultanı ramazana kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Ramazan ayının ilk teravih namazında Bursalılar adeta camilere akın etti. Özellikle tarihi camilere yoğun ilgi olurken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da ramazanın ilk teravih namazını Kestel ilçesi Ahmet Vefik Paşa Mahallesi’ndeki Çınar Cami’nde kıldı. Namazın ardından Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Kestel Belediyesi başkan adayı Ferhat Erol, siyasi parti temsilcileri ve meclis üyelerinin katıldığı ortamda vatandaşlarla sohbet eden Başkan Aktaş, bu dönem yapılan çalışmalar ve yeni dönemde Kestel ve Bursa özelinde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkan Aktaş ve beraberindekiler daha sonra Orhaniye Mahallesi’ne geçerek nokta mitingi düzenledi. Vatandaşlar tarafından meşalelerle karşılanan Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Başkan Alinur Aktaş, başkan adayı Ferhat Erol ve beraberindekiler, yeni döneme dair heyecanlarını ve yapılacak hizmetleri anlattı.

Daha sonra Serme Mahallesi ve Erdoğanköy Mahallesi’nde vatandaşlarla biraraya gelen Başkan Alinur Aktaş, Kestelli vatandaşların görüş ve düşüncelerini birebir dinledi.

Başkan Alinur Aktaş, son olarak Babasultan Mahallesi’nde vatandaşlarla sahur programında buluştu. Ayrı sofrayı paylaşarak samimi bir ortamda sohbet eden Başkan Aktaş, kalplere huzur, sofralara bereket getiren 11 ayın sultanı ramazana kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. ‘Bizleri aynı sofranın etrafında buluşturan Allah’a hamd olsun’ diyen Başkan Aktaş, “Bu mübarek aydı yaptığımız ibadetlerin, ettiğimiz duaların, tuttuğumuz oruçların kabul olması dileğiyle herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. İlk teravih namazını Çınar Cami’nde kıldık, ilk sahuru da Babasultan hazretlerinin huzurunda yaptık. Programı düzenleyen muhtarımıza, kadın kooperatifimize teşekkür ediyorum. Seçimlerden önce vatandaşlarımızla buluşup derdimizi ve heyecanımızı paylaşıyoruz. Bu zamana kadar karınca gibi çalıştık, yine çalışmaya devam edeceğiz. Kırsal mahallerimizin bizden beklentileri var. Bunların hepsi bizim takibimizde olan konular. Güçlü ve donanımlı bir ekibimiz var. Bursa’ya dair hayallerimiz var. Kestel’den bu zamana kadar hep güçlü destek gördük, 31 Mart akşamı da yine göreceğimize inanıyorum. Hayırlı ramazanlar diliyorum” dedi.

Bursa Milletvekili Mustafa Varank, bereketli ve güzel sahur sofrasında Kestel’de vatandaşlarda buluşmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın ve Kestel Belediyesi başkan adayı Ferhat Erol’un aşkla ve heyecanla şehre ve ilçeye hizmet etmek istediğini anlatan Varank, “Planladıkları projeleri hayata geçirmek istiyorlar. Sizlerden alacakları emanetin hakkını vermek üzere çalışmak istiyorlar. Bizler sizin huzurunuza işinin ehli arkadaşlarımızla çıkıyoruz. Bizim siyasetimiz, hizmet etme üzerinedir. Hep beraber Türkiye’ye, Bursa’ya, Kestel’e hizmet etme sevdasıyla yol yürüyelim” diye konuştu.