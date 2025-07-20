Başkan Alemdar: '4 kilometrelik hatta kesintisiz ulaşım sağlanacak'

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehir merkezinde kuzey ve güneyi arası güçlü bir bağlantı sağlayacak alternatif geçiş için inşa sürecinin başlayacağını söyleyerek, "Gündemimizde olan caddemizde kamulaştırma işlemlerinde sona geldik. Önümüzdeki günlerde 700 metrelik yeni hattın yapımına başlayacağız. Böylelikle 4 kilometrelik hatta kesintisiz ulaşım sağlanacak" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehir merkezinin ulaşımını rahatlatacak, Alparslan Türkeş Caddesi’nde kesintisiz ulaşımı sağlayacak duble yolda saha çalışmalarının başlayacağını duyurdu. Şehrin ulaşım geleceğini bütüncül bir planla sürdüren Büyükşehir, şehir merkezinde kuzey ve güneyi birbirine bağlayan önemli bir hattı yeni inşa edeceği duble yolla birleştirecek. Adapazarı Çevre Yolu’ndan başlayan Alparslan Türkeş Caddesi’nin Kuyudibi Kavşağı’na kadar kesintisiz bağlanarak 4 kilometreye çıkarılmasını sağlayacak 700 metrelik hattın inşası başlıyor. Alemdar, caddeyi bir bütün halde merkeze kadar ulaştıracak olan yeni proje için kamulaştırma sürecinde sona geldiklerini ve inşa sürecinin önümüzdeki günlerde başlayacağını müjdeledi. Alemdar geniş kaldırımları, ışıklandırması, peyzajı ve bisiklet yollarıyla şehrin ortasında adeta yeni bir sosyal alan inşa edileceğini vurguladı. Aynı zamanda 15 Temmuz Bulvarı ve Ankara Caddesi arasındaki ulaşımı da sağlayacak olan 700 metrelik hattın yapımıyla Alparslan Türkeş Caddesi’nin uzunluğu 3 bin 300 metreden 4 bin metreye çıkacak. Alemdar, "Şehrimizin uzun süredir gündeminde olan Alparslan Türkeş Caddesi’nde kamulaştırma sürecinde sona geldik. Önümüzdeki günlerde başlayacağımız kazı dolgu çalışmasıyla 15 Temmuz Bulvarı ile Ankara Caddesi’ni birbirine bağlayacağız. Altyapı ve üstyapısıyla modern bir görünüme kavuşacak caddemiz, bölge ulaşımı için kritik bir geçiş noktası haline gelecek" dedi.

"Şehrin ortasında adeta yeni bir sosyal alan olacak"

Güzergahın şehrin kuzey güney hattına yeni bir soluk getireceğini söyleyen Alemdar, "3 bin 300 metrelik Alpaslan Türkeş Caddemizi 700 metrelik yeni açacağımız arter ile 4 kilometreye çıkartarak birleştireceğiz. Saha çalışmalarımız kazı dolgu işlemleri ile başlayacak. Geniş kaldırımları, ışıklandırması, peyzajı ve bisiklet yollarıyla aynı zamanda şehrin ortasında adeta yeni bir sosyal alan olacak. Böylelikle çevre yolumuzdan başlayıp şehrimizin kuzey-güney hattında önemli yere sahip Alparslan Türkeş Caddemizi, Kuyudibi’ne kadar ulaştıracağız" diye konuştu.