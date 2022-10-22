Başkan Alemdar: 'Gençlerimiz için yapılan yatırım ve hizmetler bizim önceliğimiz'

Şehir buluşmaları çerçevesinde Serdivan’a gelen AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın misafiri oldu.

Milletvekili Refik Özen’i makamında ağırlayan Başkan Alemdar, Serdivan’da hayata geçen ve devam eden projelerden bahsederken, Serdivan’ın her geçen gün modern bir kent çizgisinde büyüdüğünü ifade etti. Serdivan’daki değişimin ve gelişimin altını çizen Başkan Alemdar, sanattan spora, kültürel aktivitelerden doğal güzelliklere kadar birçok alanda Serdivan’ın ön plana çıktığını ve bu değerlerin de insanların tercih etme sebepleri arasında yer aldığını söyledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen’e Kentbank’ı gezdiren ve bilgi veren Alemdar, Kentbank sayesinde vatandaşların birim birim dolaşmak zorunda kalmadıklarını, tüm işlemlerini tek bir noktadan kolaylıkla halledebildiklerini belirtti. Belediye Hizmet Binası’ndaki ziyaretin ardından Milletvekili Refik Özen’i Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nde misafir eden Başkan Alemdar, en önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu belirterek, “Gençlerimiz için yapılan yatırımlar ve hizmetler bizim önceliğimiz. Bugüne kadar yatırımlarımızı insanı merkeze alan bir anlayışla hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Eğitim noktasında bunun en güzel örneği de, her yaş gurubundan misafirlerini ağırlayan Serdivan Fikir ve Sanat Akademimiz” diye konuştu.

Misafirperverliğinden dolayı Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a teşekkür eden AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, eğitim noktasında atılacak her adımın önemli olduğunu belirterek Başkan Alemdar’a çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Alemdar ziyaretin anısına AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen’e Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi öğrencilerinin yaptığı ebrulardan hediye etti.