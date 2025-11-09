Başkan Alemdar: 'Güvenli, ucuz ve konforlu toplu taşımayı hayata geçirmeye gayret ediyoruz'

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, toplu ulaşım kültürünü güçlendiren adımları kararlılıkla hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Güvenli, ucuz ve konforlu bir toplu taşımayı hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Yeni ulaşım filosu, metrobüs ve ADARAY’ın ardından raylı sistemde de inşallah çalışmalar başlıyor. Vatandaşlarımız için toplu taşımada alternatifler oluşturarak, şehrimizde bu kültürü yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Tüm Adapazarı Muhtarlar Derneği’nin düzenlediği kahvaltı programında şehrin merkez ilçesinde görev yapan muhtarlarla buluştu. Dernek Başkanı Fikret Adıyaman’ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Kemal Can Karslı ve çok sayıda muhtar katıldı.

Muhtarların taleplerini, düşüncelerini ve bölgelerinde yaşanan gelişmeleri dinleyen Başkan Alemdar, Sakarya’da çizdikleri ulaşım vizyonunu ve tüm Sakarya’yı ilgilendiren yeni ulaşım kültürünü anlattı.

Şehrin bir ucundan, diğer ucuna ulaşmak için bütüncül bir yatırım planı üzerinde çalıştıklarını kaydeden Alemdar, bir taraftan metrobüs, diğer taraftan raylı sistem, ADARAY, sonraki aşamada Arifiye-Karasu arasında çalışacak tren yolu için hedeflerinden bahsetti.

Ayrıca ADARAY’ı Mekece’ye kadar ulaştırmak için kısa süre içinde bir aşama kaydetmek istediklerini belirten Alemdar, 1 milyon Sakaryalının toplu taşımada tüm alternatiflere sahip olması için tarihi bir süreç başlattıklarını söyledi.

Alternatif ulaşım araçları

Programda şehir ulaşımına dair konuşan Başkan Alemdar, "Metrobüsün şehrimize adapte olması, raylı sistemle birlikte gerçekleşecek. Raylı sistemde inşallah kısa süre içerisinde çalışmalara başlıyoruz. Ayrıca Mekece-Adapazarı arasındaki ADARAY’ı da devreye almayı hedefliyoruz. Şehrimizdeki ulaşımın en önemli parametresi toplu taşımadır. Güvenli, ucuz ve konforlu bir toplu taşımayı hayata geçirmeye gayret ediyoruz" dedi.

"Hep birlikte gayretle çalışmaya devam edeceğiz"

Başkan Alemdar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sizler mahallenizin geleceği için çalışan insanlarsınız. Milletin emanetini alarak yola çıktınız. Şehir kültürünü oluşturmak, kardeşlik hukukunu korumak ve geçmişin bize bıraktığı değerleri yaşatmak adına hep birlikte gayretle çalışmaya devam edeceğiz."