Başkan Alemdar: 'Sakarya'yla kucaklaştık'

Teşkilat ziyaretlerini tamamlayan AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Tabiri caizse biz Sakarya’yı, Sakarya bizi kucakladı. Biz bütün hayatımızı bu şehre verdik. Allah nasip ederse son nefesimize kadar da bu şehre hizmet etmek istiyoruz” dedi.

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar teşkilat ziyaretlerini tamamladı. AK Parti İl Başkanlığı ile ziyaret turuna başlayan Başkan Alemdar, 16 ilçenin tamamını ziyaret ederek teşkilat üyeleri ve ilçe halkıyla bir araya geldi. Her gittiği yerde büyük bir ilgi ve coşkuyla karşılanan Alemdar, “Kısa bir süre içerisinde Sakarya’nın tamamını ziyaret ettik. Sıcak ve yakın bir ilgiyle karşılandık. Tabiri caizse biz Sakarya’yı, Sakarya bizi kucakladı. Beni sadece belediye başkanı olarak değil teşkilatlardan gelen bir insan olarak bilen ve tanıyan partililerimizin hüsnü kabulü beni ziyadesiyle mutlu etti. Yıllarca bu davaya hizmet etmiş, büyük mücadeleler vermiş bir insan olarak tüm teşkilat üyelerimizin bu süreçte dua ve desteğini bekliyorum” diye konuştu.

Birlik beraberliği muhafaza ederek ve de istişare kültürünü yaşatarak şehri yönetmeye talip olduğunu kaydeden Başkan Alemdar, “Bizler büyük bir aileyiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bugüne kadar girdiğimiz her seçimden zaferle ayrıldık. Allah’ın izni, milletimizin desteği, tüm dava arkadaşlarımızın gayretiyle önümüzdeki yerel seçimlerden de alnımızın akıyla çıkacağız inşallah. Kimseyi ayırmadan, kırmadan dökmeden, küsmeden darılmadan, birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek ve de istişare kültürünü yaşatarak bu güzel şehrimizi yönetmeye talip olduk. Sakarya’yı her bir ilçesi ve bölgesiyle karış karış biliyor, bu şehrin insanını çok iyi tanıyoruz. Sakaryalı hemşehrilerimiz de bizi yakından tanıyor. Biz bütün hayatımızı bu şehre verdik. Allah izin verirse son nefesimize kadar da bu şehre hizmet etmek istiyoruz. Mevla hakkımızda hayırlısını nasip etsin” ifadelerini kullandı.