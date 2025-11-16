Başkan Alemdar açıkladı: Sakarya'ya yeni köprü ve duble yol yapılacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Yazlık Katlı Kavşağı’nın inşa süreci başlamadan önce, bölge trafiğini rahatlatmak amacıyla Prof. Dr. Sebahattin Zaim Bulvarı’na yeni köprü ve duble yol inşa edileceğini açıkladı.

Yazlık Katlı Kavşağı projesi öncesinde, inşaat sürecinde yaşanabilecek trafik aksamalarını önlemek için alternatif bir güzergah planlandı. Bu kapsamda, Prof. Dr. Sebahattin Zaim Bulvarı’nda (Yazlık Kavşağı mevkisinden itibaren) 11 metre genişliğinde ve 45 metre uzunluğunda yeni bir köprü inşa edilecek. Köprünün devamında, 25 metre genişliğinde çift şeritli bölünmüş yol yapılarak, Yenikent bölgesinden gelen araçların Çevre Yolu Caddesi ile Ahmet Yesevi Caddesi’ne (Şeker Mahallesi) bağlanması sağlanacak. Projenin aynı zamanda yayalar için Yazlık Metrobüs Durağı’na asansörlü sistemle entegre edileceği de öğrenildi.

"Tarihi bir adım atıyoruz"

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şöyle konuştu:

"Tarihi bir adım atarak Yazlık Kavşağı’nı en modern ulaşım teknikleriyle modernize edecek ve binlerce araçlık yükü rahatlıkla sağlayabilecek bir kavşak noktasına dönüştüreceğiz. Ulaşımda aksamaların önlenmesi için ise bir dizi planlamalar yapıyoruz. İlk adımı Yenikent Bölgesi’nden şehir merkezine ulaşım sağlayacak araçları alternatif bir çıkış noktası ve duble yol inşa ederek atıyoruz. Prof. Dr. Sebahattin Zaim Bulvarı’ndan merkez istikametine giden vatandaşlarımız artık yeni köprü ve duble yola bağlanarak kavşak trafiğine girmeden yoluna devam edebilecek. Bu projeyi aynı zamanda Yazlık Kavşağı Metrobüs Durağı’na entegre ederek köprüdeki yaya trafiğini istasyona rahatlıkla ulaştıracak ve bu noktada bir asansör sistemi devreye alacağız."

Başkan Alemdar, projenin hazır olduğu ve ihale sürecinin de kısa süre içinde tamamlanacağı bilgisini vererek, "Ulaşımda bütünsel yaklaşımla başlattığımız projelerimiz tamamlandığında birbirine entegre şekilde yepyeni bir ulaşım sistemini ortaya koyacak. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.