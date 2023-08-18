Başkan Alemdar'dan dondurma ikramı

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, vatandaşlara dondurma ikramında bulundu.

Başkan Alemdar'dan dondurma ikramı
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EditörEditör
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Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, vatandaşlara dondurma ikramında bulundu.

Yapımında sona gelinen Yazlık Bölgesel Park’ta mahalle buluşması gerçekleştiren Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, vatandaşlara dondurma dağıttı. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikle ilgili konuşan Alemdar, dondurma ikramıyla sıcak havada vatandaşları serinletmek istediklerini söyledi.