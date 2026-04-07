Başkan Alemdar, görevdeki iki yılını anlattı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, görevdeki 2 yıllık sürecini ve şehrin geleceğine yönelik hazırlanan projeleri düzenlenen tanıtım toplantısında paylaştı. Programda ulaşımdan kentsel dönüşüme, sosyal tesislerden altyapıya kadar pek çok başlıkta yürütülen çalışmalar ve yeni yatırımlar açıklandı.

Erenler’de gerçekleştirilen toplantıya Sakarya Valisi Rahmi Doğan, milletvekilleri, rektörler, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Başkan Yusuf Alemdar, sunumunda Darülaceze Kampüsü ve Fuar Merkezi gibi yeni müjdeleri paylaşırken, raylı sistem ve kavşak projelerindeki son durumu aktardı.

Raylı sistemde ihale dönemi

Şehrin ulaşım geleceğine dair en önemli başlıklardan biri olan raylı sistem hakkında bilgi veren Alemdar, "Şehrimiz uzun yıllardır bekliyordu. Bir hayal gerçek oluyor. Cumhurbaşkanımızın yüksek iradeleri ile 24 Nisan’da Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattının yapım ihalesini yapıyoruz. Yeni Stat Bölgesinden Üniversiteler Kampüsü ve Yazlık Kavşağına etaplar halinde raylı sistemi inşa edeceğiz" dedi. Ayrıca Alemdar; ADARAY’ın Pamukova, Karasu, Sapanca ve Hendek hatlarına entegre edilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Kavşak sorunları çözülüyor

Trafik yoğunluğu yaşanan noktalara ilişkin projeleri detaylandıran Başkan Alemdar, "Yazlık Kavşağımıza gelmeden 500 metre geride alternatif bir köprü ile kavşağın yükünü hafifleteceğiz. Tunatan Kavşağı’nı, Mithatpaşa ve SGK Kavşağı ile bağlantı sağlayacak yeni bir ulaşım aksı üzerinden entegre edeceğiz. Sedaş Kavşağı’nda alt geçitli projemizi hazırladık. Sene sonuna kadar projemiz hayat bulacak inşallah" diye konuştu.

Darülaceze ve fuar merkezi müjdesi

Sosyal belediyecilik kapsamında 43 bin metrekarelik alanda Darülaceze Kampüsü inşa edeceklerini açıklayan Alemdar, "Bakıma muhtaç yaşlılarımıza sahip çıkacağız. Onları kimsenin merhametine muhtaç etmeden güvenli bir yaşam alanıyla buluşturacağız" şeklinde konuştu. Ayrıca 659 dönümlük arazide Sakarya Fuar, Kongre ve Konser Merkezi’nin kurulacağını duyurdu.

Kentsel dönüşümün Sakarya için hayati önem taşıdığını vurgulayan Alemdar, Tığcılar Kentsel Dönüşüm Projesi’nde yüzde 80 uzlaşma sağlandığını belirterek, iehir girişindeki görüntü kirliliğini gidermek amacıyla 2 bin 500 iş yerini kapsayan sanayi dönüşümü projesinin de tamamlandığını ifade etti.

Doğa ve altyapı yatırımları

Sapanca Gölü’nü korumak için Ballıkaya Barajı’ndan su takviyesi yapacaklarını ve Çamdağı Barajı projesinin Bakanlık gündeminde olduğunu söyleyen Başkan Yusuf Alemdar, "Umutla, güvenle, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden bir arada olan Sakarya için ’ben’ değil ’biz’ diyoruz. 1 milyon 180 bin vatandaşımız için yola çıktık" diyerek sunumunu tamamladı.