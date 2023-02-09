Başkan Alemdar kurtarma ekibiyle birlikte Adıyaman'a gidiyor

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 18 kişilik kurtarma ekibiyle birlikte deprem bölgesi Adıyaman’a doğru yola çıktı.

Büyük depremin ardından afet bölgesi için yardım kampanyası başlatan ve tüm imkanları seferber eden Serdivan Belediyesi, dün bölgeye sevk ettiği 8 tırın ardından bugün de 14 araçlık yardım malzemesini Adıyaman için yola çıkardı. 18 kişilik kurtarma ekibinin de yer aldığı konvoyla birlikte Adıyaman’a hareket eden Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, saha çalışmalarında AFAD ve ilgili kurumlarla ortak hareket ederek, depremzedelere destek olacaklarını ifade etti. Alemdar, "Büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Bölgedeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak, acılarını bir nebze de olsa dindirmek, onlara destek olmak için devletimiz tüm kurumları ile afet bölgesinde. Biz de Serdivan Belediyesi olarak çalışmalara destek vermek için afet bölgesine hareket ediyoruz. Arkadaşlarımız kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına da destek olacak. İnşallah hep birlikte bu felaketin de üstesinden geleceğiz" dedi.