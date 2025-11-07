Başkan Alemdar ve Rektör Al, vize haftası öncesi öğrencilerle buluştu

Vize haftası öncesi Üniversiteler Kampüsü’nde öğrencilerle bir araya gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ulaşım, kültür, sosyal hayat ve birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Alemdar, gençlerle iletişimi güçlendirmek için kampüste bir İrtibat Ofisi kuracaklarını açıkladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al vize haftası öncesinde Üniversiteler Kampüsü’nde öğrencilerle bir araya geldi. Vize haftası öncesi öğrencilere moral vermek amacıyla ÜNİAK Sakarya tarafından düzenlenen "Öğrenci Buluşması" adlı etkinlikte Rektör Hamza Al ve Başkan Yusuf Alemdar, tezgahın başına geçerek öğrencilere bizzat ikramda bulundu. Ateş başında, şarkıların söylendiği ve sucuk ekmek ikramının yapıldığı buluşmada Başkan Alemdar ve Rektör Al gençlerin isteklerini, taleplerini dinleyip sorularını cevapladı. Buluşmada Sakarya’da merak edilen gençlik yatırımları hakkında konuşan Başkan Alemdar Bilim Merkezi, 1 Milyon Kitaplı Şehir Kütüphanesi, yeni yüzüyle AKM ve AFA Kültür Merkezi ile ilgili merak edilenleri anlattı. Başkan Alemdar ayrıca gençlerle iletişimi güçlendirmek için Üniversiteler Kampüsü’nde bir İrtibat Ofisi kuracaklarını açıkladı.

"Her zaman yanınızdayız"

Buluşmada konuşan Başkan Alemdar, "Biz size inanıyor, size güveniyoruz. Bu ülkenin geleceği sizin omuzlarınızda. Türkiye’nin yarınlarını sizler inşa edeceksiniz. Türkiye’nin en güzel üniversitelerinden birinde okuyorsunuz. İnşallah sizler, gelecekte bu ülkenin ve dünyanın en güzel şehirlerinin mimarları olacaksınız. Daha iyi imkânlarla, daha güçlü bir vizyonla sizden sonraki nesillere rehberlik edecek, bu bayrağı gururla taşıyacaksınız. Her zaman sizin yanınızdayız. Taleplerinizi ve isteklerinizi dinlemeye, birlikte çözüm üretmeye her zaman hazırız. Biz her zaman gençlerimizle bir araya gelmeye, onların fikirlerini, hayallerini dinlemeye gayret gösteriyoruz. Bu konuda daha çok gencimize ulaşmak, özellikle üniversiteli gençlerimizle iletişimi güçlendirmek amacıyla Kampüsümüze bir irtibat ofisi kuruyoruz. Burada taleplerinizi dinleyip not alacak, bu talepler doğrultusunda çözümler üreteceğiz" dedi.

"Gençlerimizin yaşamını kolaylaştırmak için çalışıyoruz"

Daha iyi imkan ve fırsat sunmak için var güçler ile çalıştıklarını aktaran Alemdar, "Bu şehirde, dünyanın en uygun maliyetli ulaşım sistemini kurmayı hedefliyoruz. Hamdolsun seçim öncesi sözünü verdiğimiz öğrencilerimize ücretsiz ve indirimli ulaşım sözünü yerine getirdik. Şu anda Türkiye’de öğrencilere en ucuz ulaşım sağlayan Büyükşehir’iz. Sadece ucuzluğu değil güvenli, konforlu ve hızlı ulaşımı da önemsiyoruz. Bu hedefe metrobüs ve raylı sistem yatırımlarımızla ulaşacağız. İnşallah önümüzdeki dönemlerde kampüsünüze raylı sistemle rahatça ulaşabileceksiniz. Sizlere daha iyi imkanlar ve fırsatlar sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bir milyon kitap kapasiteli, konferans salonlarına, okuma alanlarına sahip 24 saat açık bir kütüphane inşa ediyoruz. Ayrıca Bilim Merkezimizin de temelini attık. Öğrencilerimiz burada, istedikleri zaman laboratuvarlarda deneylerini yaparak öğrenme imkanı bulacaklar" diye konuştu.

"AKM yenileniyor, üst katı öğrencilerin olacak"

Sakarya’yı kültür, sanat ve sporun buluşma noktası haline getirdiklerini belirten Başkan Yusuf Alemdar, "Adapazarı Kültür Merkezi’nin (AKM) tadilat çalışmaları ise tamamlanmak üzere. Burasını, bir kültür merkezi haline getirerek sizlerin hizmetine sunacağız. Devlet Tiyatrolarının oyunlarını sergileyebileceği bir salon inşa ediyoruz. Ayrıca burada bir tiyatro okulu da açacağız. Binanın en üst katını ise sizler için modern çalışma alanları olarak düzenliyoruz. Yakında, şehrimizin en büyük kongre merkezinin temelini atıyoruz. AFA Kültür ve Kongre Merkezi hem şehrimizin hem de sizlerin kullanımına açık olacak. Ayrıca bu Sakarya tarihinin en büyük spor yatırımına bu yıl başladık. Her ilçede futbol, basketbol ve voleybol sahası yapıyoruz. 4 ilçemize ise kapalı spor salonları inşa ediyoruz. Tüm bu yatırımları şehrimizin gelecek nesilleri için yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Sakarya gerçek bir öğrenci şehrine dönüştü"

Programda söz alan Rektör Prof. Dr. Hamza Al ise üniversite ve büyükşehir iş birliğiyle Sakarya’nın, gerçek bir öğrenci şehri kimliği kazandığını söyleyerek, "Biz Sakarya Üniversitesi olmaktan, bu şehrin adını taşımaktan ve Türkiye’nin en güzel kampüslerinden birine sahip olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye’de ilk 10 üniversite arasına girme hedefimiz var. Bu yolda Büyükşehir Belediye Başkanımızın sunduğu destekler bizim için çok kıymetli. Sakarya’yı bir öğrenci şehri haline getirdi. Ulaşımda sağlanan indirimli taşımacılık hizmeti ve kampüs içinde açılan uygun fiyatlı lokantalar, öğrencilerimize büyük katkı sağladı. Bu desteklerden ötürü Başkanımız Yusuf Alemdar’a teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İkram ve sohbetin ardından buluşma, öğrenciler tarafından sergilenen müzik performansları ile devam etti. Yoğun ilgi gören etkinlik, öğrencilerin katılımıyla samimi bir atmosferde son buldu.