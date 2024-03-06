Başkan Ali Kemal Deveciler, basın mensuplarıyla buluştu

Balıkesir’in Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, bugün Blue Port Hotel’de düzenlenen etkinlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Deveciler, 5 yıllık Burhaniye Belediye Başkanlığı görevi süresi boyunca gerçekleştirdiği faaliyetleri ve gelecek dönem için hazırladığı projeleri paylaştı.

Başkan Deveciler, konuşmasında "Değişen ve Gelişen Burhaniye" vizyonunu vurgulayarak, geçmiş dönemde gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra, yeni dönem için hazırlanan projeler hakkında bilgiler verdi. Başkan Deveciler, Burhaniye’nin geleceğine yönelik atılacak adımların önemine vurgu yaparken, ilçenin her kesimini kucaklayacak ve yaşam kalitesini artıracak projelerin hayata geçirileceğini belirtti.

Düzenlenen buluşma, basın mensuplarının ilgiyle takip ettiği bir platform oldu. Başkan Deveciler, ilçenin gelişimi için önemli bir fırsat sunarken, Burhaniye’nin gelecekteki gelişim ve değişimine dair güçlü bir vizyonunun olduğunu bir kez daha gösterdi.