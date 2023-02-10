Başkan Altay: 'Konyalılar olarak Hatay'da gayretle çalışıyoruz'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bulundukları bölgede deprem sonrası ilk kez sıcak ekmek çıkaranın Konya olduğunu belirterek, “Şu an itibariyle 25 bin ekmeğimiz vatandaşlarımızın hizmetine sunuluyor. Mobil mutfaklarımız hizmet veriyor. Konyalılar olarak sanayicilerimiz, iş insanlarımız, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız sıcak yemek ve erzak dağıtım konusunda gayretle çalışıyoruz. Konyalılara gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, depremin hemen ardından ulaştığı Hatay’da arama kurtarma, yardım, destek ve koordinasyon çalışmalarına devam ediyor. Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan yıkıcı depremlerin ardından ilk günden itibaren Hatay’da çalışmalara katılan Başkan Altay, Konyalılar olarak Hatay’daki çalışmalara devam ettiklerini belirterek; belediyeler, odalar, sivil toplum kuruluşları, sanayiciler olmak üzere Konya olarak topyekün bir destek halinde olduklarını söyledi. Hatay Eğitim Araştırma Hastanesinin bahçesinde Konyalı bir firmanın kurduğu fırınla deprem sonrası bulundukları bölgede ilk kez sıcak ekmek çıkardıklarını kaydeden Başkan Altay, “Birkaç gündür ekmek ihtiyacını buradan karşılıyoruz. Şu an itibariyle 25 bin ekmeğimiz vatandaşlarımızın hizmetine sunuluyor. Hemen yan tarafta da Konyalı hayırsever iş adamımız tarafından gönderilen ekibimiz çorba üretiyor. Antakya merkezin birçok yerinde hem sanayicilerimiz, iş insanlarımız, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız sıcak yemek ve erzak dağıtımı konusunda gayretle çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin mobil mutfak ekipleri günlük bölge insanına ve ekiplere destek oluyor. Yaraları bir an önce saracağız. Tüm Hatay’a geçmiş olsun diyorum ve tüm Konyalılara gönülden teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun” açıklamasında bulundu.