Başkan Altınok '100. Yılında Cumhuriyet ve Ankara Türk Ocağı' sempozyumuna katıldı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “100. Yılında Cumhuriyet ve Ankara Türk Ocağı” sempozyumunun açılış törenine katıldı.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu’nda (DTCF) “100. Yılında Cumhuriyet ve Ankara Türk Ocağı” sempozyumu düzenlendi. Sempozyumda Türk devletlerinin teşkilatlanmasından yönetilmesine birçok konu münazara edildi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok yaptığı konuşmada, “Başbuğumuz Alparslan Türkeş’i unutmamalıyız. Tabutluklarda başlayan mücadelesiyle yeni bir nesil yetiştirdi, bizleri yetiştirdi. Bir Türk dünyası var, kardeşlerimiz var. ‘Esir Türker’e hürriyet’ diyerek tarih bilincini, Türklük bilincini bizlere aşılayan Başbuğumuzu rahmet ve minnetle anıyorum. Sempozyumda emeği geçen, katkı veren değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sempozyuma Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz, Ankara Şube Başkanı Türkan Hacaloğlu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Küçük katılırken, konuşmacılar arasında Prof. Dr. Yusuf Sarınay, Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. Cemalettin Taşkıran, Prof. Dr. Abdullah Gündoğdu, Prof. Dr. Konuralp Ercilasun, Prof. Dr. Neşe Özden, Prof. Dr. Hale Şıvgın, Prof. Dr. Nurullah Çetin ve Dr. İbrahim Karaer yer aldı. Sempozyumun ardından Altınok, konuşmacılara teşekkür plaketi takdim etti.