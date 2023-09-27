Başkan Altınok: 'Dünyanın en temiz şehri Keçiören'dir'

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören’deki 51 mahallenin tüm sokaklarının günlük süpürüldüğünü ve haftada bir de yıkandığını belirterek, “Sokaklarımız günlük süpürülüyor, haftada bir de yıkanıyor. Bu uygulama başka yerde var mıdır?” dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören’de çöplerin “20.00-22.00” saatleri arasında dışarı çıkarılması gerektiğini hatırlatarak, “Belediyemiz tarafından belirlenen saatlerin dışında çöp çıkarılması durumunda cezai işlem uyguluyoruz. Konteyner olan yerde 7/24 koku ve sinek oluyor. Konteyner aynı zamanda kazalara da sebebiyet veriyor. Dünyanın en temiz şehri Keçiören’dir. Çöplerin kokmaması, dağılmaması ve etrafı kirletmemesi için bu saatlerin dışında vatandaşlarımızın çöplerini dışarı çıkarmamasını rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.