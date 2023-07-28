Başkan Altınok: 'Yavaş'tan sonra ok gibi bir adam lazım Ankara'ya'

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı eleştirerek, "Yapamıyorsan çekilip gidersin, bu işi başaran birisi gelir. Yavaş’tan sonra ok gibi bir adam lazım Ankara’ya. Görelim o zaman Ankara’ya nasıl hizmetler yapılıyor" dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından ilçede yapılan yeni parka 11 Haziran 2016’da Hatay Amanoslar bölgesinde icra edilen operasyonda el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu iki bacağını diz üstünden kaybeden gazi Albay Yakup Kutman’ın ismi verildi. Albay Yakup Kutman Parkı’nın açılış törenine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, gazi Albay Yakup Kutman ve eşi, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Kanuni Mahallesi sakinleri katıldı.

Altınok, yaptığı konuşmada Albay Yakup Kutman’ın Türkiye için bacaklarını feda ettiğini söyleyerek, dirliğin, birliğin ve kardeşliğin Türkiye’de daim olmasını umduğunu söyledi. Altınok, "Size 1 milyar dolar verecek olsalar iki bacağınızı verir miydiniz? Kahraman gazimiz Albay Yakup Kutman vatan için bacaklarını verdi. Tüm şehit ve gazilerimize minnettarız. Albayımızın ismini ebet müddet bu parkımızda yaşatacağız” dedi.

“Yavaş’tan sonra ok gibi bir adam lazım Ankara’ya”

Keçiören’e kazandırılan eserlerden söz ederek, Keçiören Belediyesinin son dört yılda Ankara Büyükşehir Belediyesinden daha çok eser ve hizmet ortaya koyduğunu belirten Altınok, şunları kaydetti:

“Keçiören Belediyesinin bütçesi Ankara Büyükşehir Belediyesinin bütçesinin konser bütçesi kadar bile değildir. Ama biz Ankara Büyükşehirden daha fazla eser ve hizmet yapıyoruz. Minik bütçe ile bunu yapıyoruz. Bu makamlar ağlama makamı değil, şikayet makamı değil. Ne diyor Atatürk, ‘Hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz.’ ‘Yok efendim kredi olmadı, yok şu olmadı, bu olmadı’ demiyoruz. Geçmişte uzun yıllar muhalefette görev yaptık. 10 ay Keçiören Belediyesine beş kuruş paranın gelmediği zamanlar olmuştu. O zaman bile eser ve hizmetlerle şehrimizi donattık, ağlamadık. Yapamıyorsan, bizi kimse bu makamda zorla tutmuyor. Yapamıyorum dersin ve gidersin. Üstelik seçimden önce verdiğin vaatlerin de tam tersini yapıyorsun. Yapamıyorsan çekilip gidersin, bu işi başaran birisi gelir. Yavaş’tan sonra ok gibi bir adam lazım Ankara’ya. Görelim o zaman Ankara’ya nasıl hizmetler yapılıyor.”

“Ankara Büyükşehir Belediyesinde icraat yok”

Ankara Büyükşehir Belediyesinde işlerin yavaş yürüdüğünü de söyleyen Altınok, Keçiören’de inşa edilen eserlere atıfta bulunarak şunları kaydetti:

“Yan tarafa 30 bin metrekare alana Naim Süleymanoğlu Spor Tesisi yaptık 8 milyon TL maliyetle. Şimdi yapsanız 15 milyon liraya yapamazsınız. Büyükşehirin Naim Süleymanoğlu Spor Tesisi gibi 30 dönümlük bir alana kurulmuş tesisi dahi yok. Yapacağım dedi, yeni bir seçim geliyor, birkaç yere henüz yeni başlamış. Bakıyorum Büyükşehir Belediyesine her şey yavaş, çok yavaş. Yavaş yavaş gidiyor. Biz sadece Yükseltepe Mahallemizde 97 bin metrekare alana Nursultan Nazarbayev Parkı yaptık. ABB’nin bir tane böyle parkı yok, bir tane yaptığı kapalı spor salonu yok. Temelini atıp da inşa ettiği bir tane kütüphane yok, kreş yok. Birkaç hazır binayı kiralamak suretiyle, ‘var densin’ diye yapılan işler var. Bizim teknoloji merkezimiz var, Büyükşehir Belediyesinin öyle bir merkezi yok. Yeni yapacağız diyorlar, birçoğunu da bizden örnek alıyorlar. Belediyemizin arkasına 400 araçlık otopark yaptık, Büyükşehir Belediyesi ise hazır otoparkın boyamasını 2-3 yıl yapamadı. Millet soruyordu, ‘Başkanım ne zaman bitecek’ diyorlardı. Ben de, ‘Yavaş’ın ne zaman bitireceğini biz bilemiyoruz’ diyordum. Aldığımız hizmet araçlarını şimdi 500 milyon liraya alamazsınız. Türkiye’nin en güçlü araç filosuna sahip belediyeyiz. Yavaş’ın bir tane yaptığı yeni nesil kapalı pazar yeri yoktur. Altınok, cumartesi çalışıyor, pazar çalışıyor. Kurban Bayramı’nda 4 gün mesai, Ramazan Bayramı’nda 3 gün mesai 7/24 mesaideyiz. Dün eve sabaha karşı 03.25’te gittim. Makamlar saltanat makamı değil, hizmet makamıdır.”

“Konsere ve sosyal medyaya harcayacağınıza burs verin”

Altınok, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal medyaya ve konserlere ayrılan bütçeyi de eleştirerek, “Sosyal medyaya milyonları yatırıyorlar. Sosyal medyaya verdiğiniz paraları Ankara’ya hizmet için harcasaydınız bir sürü eseriniz, hizmetiniz kalırdı. Sanatçılarımız kusura bakmasın. ABB, konsere verdiği parayla Ankara’ya bir sürü kütüphane yapardı. Biz geçen sene 375 üniversitesi öğrencimize her ay 750 lira karşılıksız burs verdik. Siz de binlerce öğrencimize borç verirdiniz. Biz kreşler yapıyoruz, siz de kreş yapardınız. Ama maalesef sosyal medyada bir işi milyon iş olarak göstererek abartılı bir şekilde reklam yapıyorsunuz. Biz sosyal medyaya böyle para harcasak bizi uçururlar. Çünkü hem eser var hem de gece gündüz çalışan hizmetkâr var” diye konuştu.

“29 Ekim’de açmak için çalışıyoruz”

Cumhuriyet Kulesi’ni 29 Ekim’de açmak için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Altınok, “Cumhuriyet Kulemizi Rabbim nasip ederse 29 Ekim’de, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında açmak için çalışıyoruz. Büyük ihtimalle yetiştireceğiz. Sadece Keçiören’e ve Ankara’ya değil Türkiye’ye büyük bir eseri kazandırmış olacağız. Türkiye’de tek başına kule yapan tek belediye Keçiören Belediyesidir. Atakule yapıldı. Ama Allah rahmet eylesin Mehmet Altınsoy Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Vakıflar Bankasından destek aldı ve ortak yapılabildi. Atakule 107 metre, Cumhuriyet Kulemiz 194 metre. Atakule’ye göre daha çok gezilecek yer var” ifadelerini kulandı.

Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesilerek park hizmete açıldı.