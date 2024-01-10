Başkan Altınok 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında görevi başındaki ve ebediyete irtihal eden gazetecilerin gününü tebrik etti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kamuoyunun bilgilenmesinde ve toplumsal farkındalığın oluşmasında gazetecilerin önemli bir mesleği icra ettiğinin altını çizen Altınok, “Gazetecilik meslek ilkelerine uygun olarak, sorumluluk bilinciyle gece-gündüz mesai harcayan, Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeleri toplumumuza aktaran her bir gazetecimiz büyük bir değere sahip. Emeğini, fikri gücüyle ortaya koyan, kamu yararına araştırmalarıyla toplumun bilgilenmesi için gayret eden gazetecilerimize şükranlarımı sunuyorum. Vatanına, milletine, milli-manevi değerlerine yürekten bağlı olan; doğruluk, dürüstlük ve uluslararası gazetecilik ilkelerinden ayrılmayan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Gazetecilerimize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum” dedi.