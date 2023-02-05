Başkan Altınok Alevi dedeleriyle buluştu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Anadolu Alevi Ocakları Bilim Eğitim İnanç ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen “Hızır Cemi ve Lokması” programına katıldı.

Turgut Altınok, program çerçevesinde Türkiye’nin dört bir noktasından Ankara’ya gelen Alevi dedeleri ve kanaat önderleriyle buluştu. 20’ye yakın ilden 30’dan fazla inanç-dede ocağından dede, talip ve topluluklarının katılımıyla gerçekleşen buluşmada Alevi deyişleri okunarak semah dönüldü. Keçiören Mevlana Kültür ve Spor Merkezi’nde düzenlenen buluşmada Alevi dedeleri ve inanç önderlerine hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Sizleri Milli Mücadele’mizin merkezi Keçiören’imizde ağırlamaktan, lokmalarımızı paylaşmaktan şeref bahtiyarlık duydum. Programın düzenlenmesinde emeği geçen Dernek Başkanımız Emrah Uslu’ya, dedelerimize, ocaklarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Altınok, Türk-İslam kültüründe Aleviliğin ve Bektaşi dergahlarının önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Dedelerimiz, ocaklarımız diyor ki, ‘Türk’ün ocağı sönmesin, hep tütsün, ateş hep yansın, duman kıyamete kadar payidar olsun.’ Bu cennet vatanı vatan yapan, varlığımızı borçlu olduğumuz Anadolu erenlerimiz değerlerimize, köklerimize, geçmişimize ve geleceğimize sahip çıkmıştır. Osmanlı’yı Osmanlı yapan Bektaşi dergahlarıdır. Altınok da bir Türkmen çocuğudur. Semah dönülürken ana ve bacılarımızın giydiği giysilere baktığınız zaman bu giysileri Tuva’da, Çuvas’ta, Başkurt’ta, Altaylar’da ve Tanrı dağlarındaki analarımızın, bacılarımızın, kadınlarımızın da giydiğini göreceksiniz. Alevi toplumumuz geleneklerini, göreneklerini, törelerini, örflerini, adetlerini ve kültürlerini geçmişten bugüne dek yaşatmaktadır. Bugün Türk kültürümüz, Türk dilimiz varsa bunu Alevi ozanlarımıza borçluyuz. Yakılsalar da yıkılsalar da asılsalar da derileri yüzülse de onlara borçluyuz güzel Türkçe’mizi. Hızır yoldaşınız olsun. Devletimiz ilelebet var olsun. Başta devletimizin banisi, büyük devlet adamı, büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi ve kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.”

Anadolu Alevi Ocakları Bilim Araştırma Eğitim ve İnanç Derneği Başkanı Emrah Uslu da Hızır Cemi ve Lokması programı çerçevesinde Ankara’ya gelen Alevi dedeleri ve kanaat önderlerini Keçiören’de misafir eden Başkan Altınok’a teşekkür etti. Günün anısına dedeler tarafından Başkan Altınok’a adaleti ve dürüstlüğü temsil eden Zülfikar kılıcı hediye edildi.