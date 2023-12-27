Başkan Altınok, Anıtkabir'i ziyaret etti

Keçiören Belediye Bakanı Turgut Altınok, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 104. yıl dönümü dolayısıyla, belediyenin eğitim kurumlarında eğitim gören öğrencilerle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.

Atatürk mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Altınok, Anıtkabir defterine ise şu duygu ve düşüncelerini aktardı:

“Aziz Atam!

Cumhuriyetin 100. yılında kadim Türk yurdu Ankara’ya gelişinizin 104. yıl dönümünde Keçiören Belediyesi olarak huzurunuzda bulunmanın büyük onur ve sonsuz minnettarlığını yaşıyoruz. 27 Aralık 1919 tarihinin yani o, “Kızılca Günün” heyecanı yine kalbimizde ve yine o günün coşkusu ve inancıyla vatana sadakatimizi, bağımsızlığa yeminimizi haykırıyoruz.

Aziz Atam!

Ankara ve Keçiören, sizin ülkü ve hedeflerinizin şekil bulduğu ve yine şekil verildiği özel şehirlerdir. Biz bu bahtiyarlığı yaşayan ve bu ruha inanan Keçiörenliler olarak bıraktığınız mirasa ebediyete kadar sahip çıkacağımıza söz veriyoruz.

Ankara’yı Cumhuriyetin başkenti, Keçiören’i Milli Mücadele’nin karargâhı olarak gelecek nesillere aktarmaya ve o ruhu yaşatmaya gayret edeceğiz. “İnsanlığın tekâmülü şehir ve medeniyetinden geçer” sözünüzden hareketle, geleceğin model Ankara’sı ve Keçiören’ini kurarken bu tarihi bağları unutturmayacak eser ve hizmetler vereceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Biliniz ki, şahsım ve başkanı olduğum Keçiören Belediyesi kadim kültürümüzün ve milli değerlerimizin yaşatıcısı ve taşıyıcısı olmaya devam edecektir.

Ruhunuz şad olsun!

Bizler emanetinizi emanetimiz bilerek aziz hatıranız önünde tüm Keçiörenler ve Ankaralılar olarak saygı ve hürmetle eğiliyoruz.”

Başkan Altınok daha sonra anıtkabirde öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.