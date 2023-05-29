Başkan Altınok Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 28 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kutladı.

28 Mayıs’ya yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ikinci turunda yüzde 52,16 oy alarak seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kutlayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sağduyulu davranan tüm vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. Kazanan tüm Türkiye, tüm Türk İslam coğrafyası oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yürekten kutluyoruz. Teşekkürler vatan ve dava sevdalısı Keçiören’im, teşekkürler Ankara’m, teşekkürler Türkiye’m” ifadelerini kullandı.

“Kazanan Türkiye’dir”

Açıklamasında birlik mesajı da veren Altınok, “Değerli dostlar, Ülkemiz tarihi bir seçimi geride bıraktı. Milletimize, devletimize, Türk dünyasına, İslam âlemine hayırlı olsun inşallah. Kazanan Türkiye’dir, kazanan Türk milletidir. Oy veren vermeyen, hepimiz bu gök kubbenin altındayız, 85 milyon el ele, gönül gönüle ülkemizin yarınlarını inşa etmeliyiz. Bu vesileyle ülkemizin ve devletimizin güçlü yarınlarına, Türk dünyası ile olan ilişkilerimizin daha muhkemlenip kardeşliğimizin daha da pekişmesine vesile olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.