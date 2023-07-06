Başkan Altınok Doğal Yaşam Parkı'nda çocuklarla buluştu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yaz tatilinde Doğal Yaşam Parkı’nı ziyarete gelen çocuklarla ve aileleriyle buluştu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Doğal Yaşam Parkı’nı gezen aileler ve çocuklarıyla buluşarak, fotoğraf çektirdi. Aileler ile sohbet eden Başkan Altınok, çocuklara hayvan sevgisini aşıladıklarını ve onlara hayvanları canlı bir şekilde görebilme fırsatı sunduklarını söyledi.

Parkı ziyaret eden çocuklar, koyun, keçi ve tavuklara minik ikramlarda bulunma fırsatı yakaladı. Çocuklar Doğal Yaşam Parkı’nda keçi, midilli, kanguru, maymun, ceylan, tavus kuşu, lama, geyik ve kanatlı birçok hayvanın bulunduğu bölümleri gezerek eğlenceli vakit geçirdi.