Başkan Altınok fotoğrafçıları lavanta ve gül bahçesine davet etti

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, tüm fotoğrafçıları Keçiören Ovacık’ta bulunan Lavanta ve Gül Bahçesi Çekim Platosu’na davet etti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara Fotoğrafçılar Esnaf ve Sanatkârlar Odasının, küresel iklim değişikliğinin Ankara’daki fotoğrafçılığı olumsuz etkilediğine ilişkin basına yansıyan açıklaması üzerine tüm fotoğrafçıları Keçiören Ovacık’ta bulunan Lavanta ve Gül Bahçesi Çekim Platosu’na davet etti.

Altınok, ücretiz hizmet veren platodan evlenen çiftlerin, mezuniyet sevinci yaşayan gençlerin ve tüm Ankaralıların rahatlıkla hizmet alabileceğini kaydetti.

“Tüm fotoğraf tutkunlarını, amatörleri ve herkesi Keçiören’e bekliyoruz”

Fotoğraf ve video çekimi yapmak isteyenler için birbirinden estetik dekorlarla süslenen platonun lavanta ve gül kokusuyla ferah bir ortam sunduğunu da dile getiren Altınok, “Tüm Ankaralılar, 50 dönümlük alana kurduğumuz, 9 farklı çekim platosuna sahip Lavanta ve Gül Bahçesi Çekim Platomuzu rahatlıkla kullanabilir. Fotoğrafçılığı meslek ya da hobi olarak yapan kardeşlerimizi bu tesisimizden ücretsiz faydalanabilir. Günümüzde fotoğraf ve video çekimi artık bir ihtiyaç haline geldi. Burası da renkli ışıklandırma sistemi sayesinde 7/24 hizmet veriyor. Ankara dışına, kilometrelerce öteye gitmek istemiyorum diyen tüm fotoğraf tutkunlarını, amatörleri ve herkesi Keçiören’e bekliyoruz” dedi.