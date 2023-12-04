Başkan Altınok özel bireylerle buluştu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Sancaktepe Mahallesi’nde bulunan Keçiören Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezini ziyaret etti. Altınok burada özel bireylerle bir araya gelerek onlara tek tek karanfil ve hediye takdiminde bulundu.

Özel bireylerle uzun süre sohbet eden Başkan Altınok, onların yaşamını kolaylaştıracak çalışmaları “Engelsiz Keçiören” sloganıyla 1994 yılında başlattıklarını belirterek, “Keçiören Belediyesi olarak yıllardır bu konuda birçok çalışmamız oldu. ÖZEV Vakfımız ve Saime Toptan Hanımefendi çalışmalarımıza önemli katkılar verdi.1994 yılında Özev Vakfı ile birlikte ‘Eğitim ve Öğretim Merkezi’ açtık. Bu anlamada Türkiye`de ilkleri gerçekleştirdik. Şimdi de engelli bireylerimize eğitim veriyoruz. Üretilen ürünleri açtığımız sergilerde satarak ekonomik gelir elde etmelerine vesile oluyoruz. Engelli araçlarımız Türkiye`de ilktir. Engelli vatandaşımızın ihtiyacını karşılamak üzere adresinden alıyor istedikleri yerlere götürüyoruz. Beş kat ve üzeri yapılara asansör zorunluluğu getirdik. Üniversitelerle birlikte programlar yaptık. Bu programlardaki manifestolarımız merkezi yönetim tarafından kanunlaştırıldı. Birçok yasanın çıkmasında emek ve katkılarımız oldu. Bu vesileyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun” diye konuştu.

TEKNOMER gezisi

Keçiören’deki 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri, engelli bireylere yönelik düzenlenen TEKNOMER gezisi ile devam etti. Etkinlikte özel bireylere TEKNOMER’in tanıtımı yapılırken daha sonra grup halinde green box, ses stüdyosu, deneyimleme odası ve e-spor salonu gezdirildi. İsteyenlerin Karaoke yaptığı eğlenceli etkinlikte PS5, XBOX ve VR oyunları oynandı. Çeşitli ikramların sunulduğu etkinlikte özel bireyler TEKNOMER’de hatıra fotoğrafı çektirdiler.