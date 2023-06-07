Başkan Altınok YKS öğrencileriyle pasta kesti

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 17-18 Haziran tarihlerinde iki oturumda gerçekleştirilecek üniversite sınavı YKS öncesinde belediye bünyesinde ücretsiz eğitim veren Tepebaşı Kurs Merkezi’nde öğrencilerle buluştu.

Kurs merkezinin toplantı salonunda gerçekleştirilen motivasyon etkinliğinde konuşan Altınok, “Kalıcı başarı tırnaklarınızla kazıdığınız, çalıştığınız başarıdır. Sizlerin kendinize, ailenize ve milletinize karşı sorumluluğunuz var. İnanırsanız, kendinize güvenirseniz ve çalışırsanız başarılı olursunuz. Her biriniz birer Türk bayrağısınız. Milletimizin umudu ve geleceği sizlersiniz. Zafer inananlarındır. Devletimizin ve milletimizin geleceğisiniz. Hedefi büyük olmayanın başarısı da olmaz. Hedefiniz için çalışacak ve başaracaksınız. Türkiye kaynak bakımından zengin bir ülkedir. Dünyanın en güzel iklimine, dünyanın en güzel coğrafyasına sahibiz. Dünyada ne varsa yüzde 80’i bizim ülkemizde mevcuttur. Bu anlamda çalışacağız, gönül insanı, gönül adamı olacağız. Sizlerin de başarılı olup olmadığınızı yine öğretmenlerimizle birlikte takip edeceğiz” dedi.

Altınok, konuşmasının ardından öğrencilerle pasta keserek başarı dileklerini iletti. Veliler de eğitime ve öğrencilere verdiği desteklerden dolayı Altınok’a teşekkür etti.