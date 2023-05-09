Başkan Altunok, Erasmus projesiyle Keçiören'e gelen öğretmenleri ağırladı

"The Carousel of True Friendship" Erasmus projesi çerçevesinde Keçiören 23 Nisan Ortaokuluna İngiltere, Fransa, Portekiz, Romanya ve İtalya’dan gelen 16 öğretmen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tarafından misafir edildi.

"The Carousel of True Friendship" projesiyle Keçiören 23 Nisan Ortaokuluna İngiltere, Fransa, Portekiz, Romanya ve İtalya’dan 16 öğretmen Ankara’ya geldi. Öğretmenler Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tarafından ağırlandı. Göçmen ve mülteci öğrencilerin okul kültürünü ve uyumunu kolaylaştırmak için sürdürülen proje çerçevesinde Türkiye’ye gelen yabancı öğretmenlere 23 Nisan Ortaokulu Müdürü, öğretmen ve öğrencileri de eşlik etti. Başkan Altınok makamında ağırladığı öğretmenleri daha sonra Kalaba Kent Meydanı’nda gezdirerek tarihi ve turistik noktaları görmelerini sağladı.

“Keçiören’imize birçok ülkeden turist geliyor”

Uluslararası dostluk projeleri çerçevesinde Keçiören’e gelen yabancı öğrenci ve öğretmenlere Türk kültürünün anlatılması konusunda katkı sunduklarını söyleyen Başkan Altınok, “Öğrenci değişimi ve uluslararası dostluk projeleriyle Keçiören’imize birçok ülkeden turist geliyor. Onlara hem Türk kültürünü hem de belediyecilik anlayışımızı anlatıyoruz. Onlar da büyük bir memnuniyetle buradan ayrılıyor. Keçiören’imizin tarihi ve turistik noktalarını gören her bir misafirimiz ilçemize hayran kalıyor” dedi.