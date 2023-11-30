Başkan Arısoy: 'İstanbul'un en temiz ilçesi olma hedefine emin adımlarla yürüyoruz'

Zeytinburnu’ndaki tüm sokak ve caddelerinin günlük olarak temizlendiğini, İstanbul’un en temiz ilçesi olma hedeflerine her geçen gün biraz daha yaklaştıklarını dile getiren Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Belediyemize ait büyük bir temizlik ordusu Zeytinburnu’muzun sokak ve caddelerini temiz tutmak için her gün büyük bir özveri ile çalışıyor. Hedefimiz İstanbul’un en temiz ilçesi olmak ve bu yolda hızla ilerliyoruz” dedi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy Başkanla Akşam Çayı programı sebebiyle bu hafta Sümer Mahallesi’ni ziyaret etti. Sözü mahalle sakinlerine bırakan Başkan Arısoy, kendisine yöneltilen soruları not alarak tek tek cevapladı. Zeytinburnu’ndaki trafik, temizlik, kentsel dönüşüm ve sokak hayvanları ile ilgili gelen soruları yanıtlayan Başkan Arısoy, özellikle sokak temizliği konusunda dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

“İstanbul’un en temiz ilçesi olmak için çalışıyoruz”

Zeytinburnu’nu temiz tutmak için her gün büyük bir temizlik ordusunun işbaşında olduğunu, herkesin bildiği üzere Zeytinburnu ailesi olarak İstanbul’un en temiz ilçesi olma yolunda kendilerine bir hedef koyduklarını söyleyen Başkan Arısoy, “Bir büyük temizlik ordusu Zeytinburnu’nu temiz tutmak için her gün var gücüyle çalışıyor. Zeytinburnu’muz İstanbul’un en temiz ilçelerinden bir tanesidir. Ama biz bu listede birinci sırada olmak istiyoruz. Ben buna can-ı gönülden inanıyorum. Bu vesileyle siz değerli hemşehrilerimizden de destek bekliyorum. İlçemizi temiz tutmak adına siz değerli hemşehrilerimizin de desteği olursa bu hedefi daha hızlı bir şekilde tutturacağımıza inanıyorum” dedi.

“Trafik ile ilgili düzenlemeler büyükşehir belediyesine aittir”

İlçedeki bazı lokasyonlarda yaşanan trafik sorunlarıyla ilgili de şikâyetleri dinleyen Başkan Arısoy, kendisine yöneltilen sorulara; “Bizim Zeytinburnu Belediyesi olarak araç çekme ve ceza verme yetkimiz yok. Ancak sınırlandırma için ana arter olmayan yerlere ilave olarak sınır elemanları yerleştirebiliyoruz. Bu konuda maalesef ki başka elimizden gelen bir şey yok. Hemşehrilerimiz trafik kurallarına uymuyorlar maalesef. Ben de kendi aracımla gezerken Zeytinburnu’nda aynı problemleri yaşıyorum. Konuyla ilgili yetkilerin tamamı Büyükşehir belediyesine aittir. Biz ilçemizle ilgili sorunları bildiriyor ve sonuçlarını takip ediyoruz” cevabını verdi.

“Kamunun problemi bizim problemimizdir”

Depreme yönelik dönüşüm çalışmalarında ilçedeki kamuya ait tüm binaların dönüşümün ve güçlendirilmesinin yapıldığını anlatan Başkan Arısoy, özellikle okulların tamamına yakının depreme dayanıklı hale getirildiğini belirtti. Başkan Arısoy, “2019 yılından bu yana Zeytinburnu’ndaki kamu ile ilgili tüm işleri kendi sorumluluğuz olarak kabul ettik, ‘kamunun problemi bizim problemimizdir’ dedik ve takipçisi olduk. Bu doğrultuda ilçemizdeki tüm kamu yapılarını depreme hazırlıklı hale getirdik. Okullarımızın büyük kısmını yeniledik, güçlendirme ve yeniden inşa edilerek hepsi depreme dayanıklı hale getirildi. İki okulumuzu da tahliye ettik, onları da yeniden inşa ediyoruz. Zeytinburnu’ndaki tüm kamuya ait binaları depreme dayanıklı hale getirdik.” şeklinde konuştu.

“Sokak hayvanlarımızı yalnız bırakmıyoruz”

Havaların soğumasıyla birlikte sokak hayvanları ile ilgili çalışmaları da genişlettiklerini kaydeden Başkan Arısoy, konuyla ilgili olarak “Sokakta yaşayan can dostlarımızla ilgili her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Geçici Hayvan Bakımevi’mizi yenileyerek fiziki kapasitesini iki katına çıkarmıştık. Hatta içerisine bir ameliyathane ve laboratuvar da eklemiştik. Şimdi burası minik dostlarımız için yoğun bir şekilde çalışıyor. Ayrıca sokakta takip yapan araç sayımızı da ikiye çıkardık. Mama konusunu hepiniz biliyorsunuz zaten, tüm sokak hayvanlarımıza mama dağıtımımız devam ediyor” ifadelerine yer verdi.