Başkan Arısoy: 'Rezerv konutların satılması gibi bir durum söz konusu değildir'

Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi Başkanla Akşam Çayı programında kendisine yöneltilen Rezerv konutların satışı ile ilgili soruya cevap veren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda yer alan Rezerv Konutların satılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını, Zeytinburnu Belediyesi’ne burada tahsis edilen konutların tamamının ilçedeki kentsel dönüşüm projelerinde takas yöntemiyle devredileceğini bir kez daha yineledi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Başkanla Akşam Çayı programında bu hafta Çırpıcı Mahallesi’ne konuk oldu. Zeytinburnu’ndaki Rezerv konutların satışı söylentilerine tekrar cevap veren Başkan Arısoy, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Zeytinburnu’na inşa edilen Rezerv konutlardan Zeytinburnu Belediyesi’ne tahsis edilen dairelerin satışı gibi bir durumun söz konusu olmadığını, bu mülklerin ilçedeki kentsel dönüşüm projelerinde takas usulüyle el değiştireceğini üzerine basa basa belirtti. Buradaki söylentilerin daha önceki doldur boşalt yöntemiyle alakalı olduğunun altını çizen Başkan Arısoy konuyla şu şekilde açıklık getirdi:

“Rezerv konutlar satılmadı, satılması da söz konusu olamaz. Biz seçimden önce buraya inşa edilecek olan rezerv konutların ilçedeki kentsel dönüşüm sürecinde doldur boşalt yöntemiyle kullanılabileceğini söylemiştik. Sonrasında ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan bize gelen cevapta bu konutların bu şekilde kullanılmayacağı bildirildi. Buna istinaden bu konutları ilçemizde dönüşemeyen konutlar için takas yöntemiyle kullanacağımızı belirttik. Bakanlığımızdan ricada bulunduk, bu kıymetli alanı Zeytinburnu’nun dönüşümü için kullanmak istedik. Bu isteğimiz kabul gördü. Sonrasında rezerv konutların kullanımı; çatı katındaki 26 daire ve iş yerleri hariç olmak üzere Zeytinburnu Belediyesi’nin kullanımına verildi. Sonrasında ise bizler, öncelik olarak Veliefendi İşçi Blokları’nın dönüşümü için hak sahiplerine takas teklifinde bulunduk. Hepimizin bildiği üzere uzun dönemdir kentsel dönüşüm problemi yaşayan bir yerdi burası. Kendilerine 2 ay süre tanıdık, sonuç olarak takas teklifimizi uygun bulmadılar. Rıza ve mutabakat gerçekleşmedi. Zeytinburnu’nda kendi başlarına dönüşmesi mümkün olmayan Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin arkasındaki tek parsellik ve tamamı kaçak olan alandaki hak sahipleri için teklifte bulunduk. Zaten bu teklifi kendilerine götürünce ortaya büyük bir mutabakat oranı çıktı. Önümüzdeki haftalarda takasa başlıyoruz. Oradaki parsel de bakanlığa devredilmiş olacak.”

“Çırpıcı Mahallesi kentsel dönüşüm projesi hak sahiplerinden imza bekliyor”

Konuya kentsel dönüşüm sorularıyla devam eden Başkan Arısoy, Çırpıcı Mahallesi’nde 2019 yılından önce özel sektör girişimiyle başlayan ve bir türlü yürütülemeyen projeyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Başkan Arısoy, “Çırpıcı Mahalle’mizdeki kentsel dönüşüm sorununu belediye olarak biz ele aldık. Yeniden projelendirdik, oradaki alanı ikiye böldük. 1. Etap için belgeler tamamlanırsa ruhsatı verip inşaata başlıyoruz. Anlaşma sağlanırsa bugün itibariyle 2. Etap’a da başlayabiliriz. Burada da maalesef hak sahipleri zamanında imza atmadıkları için proje yavaş yürüyor. Kira yardımı konusunda da destek veriyoruz. En kısa zamanda 1. Etaba ruhsat vermeyi arzu ediyoruz.“ diye konuştu.

“Temizlik bizim işimiz”

Okul, cami bakım ve tuvalet temizliği gibi hizmetlerin Zeytinburnu Belediyesi’ne has bir hizmet olduğunu vurgulayan Başkan Arısoy, bu bayrağı gururla taşımaya devam ettiklerini belirterek, “Bazı hemşehrilerimiz cami ve umumi tuvaletlerin temizlik hizmetlerinin başka belediyelerde de verildiğini zannediyor, ancak oraları gidip gördükleri zaman bizleri arayıp teşekkür ediyorlar.” dedi. Aynı şekilde ilçe sınırları içerisinde eğitim veren devlet okullarında tamir, tadilat, teknik ve temizlik işlerine de destek verdiklerini belirten Başkan Arısoy, Zeytinburnu Belediyesi tarafından kurulan Mobil Okul Temizlik Timi’nin bütün okulları sırayla ziyaret ederek detaylı temizlik yaptığını ve aynı zamanda temizlik malzemesi desteği verdiğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan yaz dönemi boyunca zayıfı olmayan ve 65 puanı toplayan yaklaşık 20 bin lise öğrencisini Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı’nda ağırladıklarını söyleyen Başkan Arısoy, talep olursa bu uygulamayı sömestr tatilinde de sürdürmeye devam edecekleri bilgisini verdi.