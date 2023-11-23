Başkan Arısoy: 'Yeni İmar Plan Notu Zeytinburnu'nda hızlı dönüşümün önünü açtı'

Zeytinburnu’nun önümüzdeki 20 yılının öncelikli planının kentsel dönüşüm olması gerektiğini sıklıkla dile getiren Belediye Başkanı Ömer Arısoy, ilçedeki dönüşümün önünü açmak için yüzde 35’e kadar imar artışı sağlayan Yeni İmar Plan Notu’nu yürürlüğe aldıkları günden bu yana son 8 yılın en yüksek ruhsat izni sayısına ulaştıklarını söyledi. Başkan Arısoy, Yeni İmar Plan Notu çalışmasının üniversitelerden ödül aldığını, Türkiye’deki birçok belediyenin örnek alarak uygulamaya başladığı bir proje olduğunu sözlerine ekledi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un Zeytinburnulu vatandaşlarla bir araya geldiği mahalle turları devam ediyor. "Başkanla Akşam Çayı" adı altında her çarşamba günü ilçenin farklı bir mahallesinde vatandaşlarla çay içip sohbet eden Başkan Arısoy, bu hafta Nuripaşa Mahallesi’ne konuk oldu. Sohbette ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmaları yine ana gündem konusu oldu. Nuripaşa Mahallesi sakinlerini ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgilendiren Başkan Arısoy, mahalle sakinlerine belediye olarak yerinde dönüşüm konusunda sağladıkları avantajlardan bahsetti.

“Yüzde 35’e kadar imar artışı sağladık”

Zeytinburnu’nda halihazırda devam eden kentsel dönüşüm projelerinin ilçe geneli için hala düşük bir seviyede seyir gösterdiğini, Zeytinburnu’nda yerinde dönüşümü hızlandırmak ve hak sahiplerinin önünü açmak için yeni kararlar almaya devam ettiklerini anlatan Başkan Arısoy, Zeytinburnu Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün 2021 yılında uzun bir Yeni İmar Plan Notu çalışması hazırladığını, bu notun maliklere yüzde 35’e kadar imar artışı avantajı sağladığını dile getirdi. Yeni İmar Plan Notu’nun hak sahiplerine getirdiği avantajlardan detaylı bir şekilde bahseden Başkan Arısoy, “Yeni İmar Plan Notu çalışmamız ile çatı arası dediğimiz yarım kat piyeslerin tama dönüştürülmesini sağladık. Dolayısıyla eski binasını yıkan bir kat daha fazla mülk kazanmış oluyor. Kazanılmış hakları koruduk, eskiden imar planında 1.000 metrekare ve sonrasında bir imar artışı vardı. Bunun yerine 500 metrekareye kadar olan alanda iki parselin birleşmesi dahil yüzde 15, 500’le 1.000 metrekare arasında yüzde 20, 1.000 metrekare ile 2.000 metrekare arasında yüzde 25, 2.000’le 3.000 metrekare arasında yüzde 30 imar artışı sağlıyoruz. Ayrıca ada olmak kaydıyla yani aynı ada içerisinde kalan dönüşüm alanı 750 metrekareye ulaşırsa, ona da yüzde 35 imar artışı veriyoruz. Yeni İmar Plan Notu’nun Kasım 2021’de yürürlüğe girmesiyle birlikte 2022 yılında rekor bir ruhsat başvurusu aldık. Son 8 yılda aldığımız en yüksek ruhsat talep sayısı 2022 yılıydı. Bu ilçemiz adına gerçekten sevindirici bir durum” diye konuştu.

“Yüzde 50’yi 1 geçme durumunda uzlaşma sağlanmış oluyor”

Zeytinburnu’nun tamamının ada bazlı dönüşümü hususunu da dikkate aldıklarını, böyle bir teklifin gelmesi durumunda hazırlıklı olduklarının altını çizen Başkan Arısoy, “Bu gerçekten büyük bir hayal ama bu konuyla ilgili büyük bir proje çalışmamız oldu. Eskizleri hazırlandı. Olur da ileride büyük bir proje ile gelecek birileri olursa, nasıl bir proje istediğimizi anlatabileceğimiz çalışmamız elimizde mevcut” dedi.

Yeni imar yasasıyla birlikte maliklerin yüzde 50’yi 1 geçme durumunda kentsel dönüşüme başlayabildiklerini, dolayısıyla uzlaşma konusunda işlerin daha hızlı bir şekilde yürüyeceğini söyleyen Başkan Arısoy, “Kentsel dönüşüm hepimizin, tüm Zeytinburnu’nun problemi. Biz bunun peşinde olmaya devam edeceğiz. Ancak kentsel dönüşüm, bir belediyenin kendi başına altından kalkabileceği bir iş değildir. Biz geçtiğimiz dönemlerde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ ile yürüdük. Önümüzdeki dönemlerde de beraber yürüyebileceğimiz kurumları aramaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

“Kentsel dönüşüm hep birinci önceliğimiz oldu, projelerin peşini bırakmadık”

“Ne zaman bir mahalle toplantısı yapsak, gündemimizin ilk maddesi kentsel dönüşüm oluyor. Bu çok normal. Yapılarımızın deprem yönetmeliğine uygun hale getirilmesi lazım. Bu konuda geçtiğimiz 4.5 yıl içerisinde büyük adımlar attık” diyen Başkan Arısoy, Zeytinburnu Belediyesi’nde görevde olduğu 4.5 yıllık süre zarfında ilçenin tamamında kentsel dönüşümle ilgili yapılan çalışmaları şu sözlerle özetledi:

“Ben kentsel dönüşüm konusunda yaptığımız çalışmalar konusunda vicdanen son derece rahatım. Ben burada göreve ilk başladığımda, Zeytinburnu Belediyesi tarafından başlatılmış, birisi Telsiz, diğeri de Beştelsiz Mahallesi olmak üzere iki kentsel dönüşüm projesi vardı. Bir de Veliefendi ve Çırpıcı Mahallesi’nde özel sektör tarafından başlatılmış fakat sonradan maliklerle çıkan sorun nedeniyle sekteye uğramış bir projemiz vardı. Seçimden hemen sonra bu sorunları ortadan kaldırmak için yaptığımız ilk meclis toplantısında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüzü kurduk. 2019’da söylediğimiz gibi Zeytinburnu’muzun bundan sonraki 20 yıllık gündemi kentsel dönüşüm olmalıydı. Nitekim bütün plan proje ve hedeflerimizi bu doğrultuda belirledik. O gün bugün hiç gaz kesmeden zaman kaybetmeden kentsel dönüşüm için çalıştık. Nitekim bugün Beştelsiz Mahallesi’ndeki projelerin tamamının teslimi için gün sayıyoruz. Telsiz Mahallesi’nde ise sona gelmiş bulunmaktayız. Oradaki konutları da yılbaşında teslim etmeyi planlıyoruz. Çırpıcı, Veliefendi’deki projemiz ise maalesef sekteye uğramış vaziyette. Oradaki aksamamız deprem yönetmeliğine uygun binaların Anayasa Mahkemesi kararı gereği yıkılamamasından sebep maliklerle anlaşma sağlayamıyoruz. 1. Etap konutun inşaatı yükseliyor, 2. Etap’ta yaşadığımız sorun için farklı bir çözüm yoluna gittik. En kısa sürede oradaki problemi de çözeceğiz. İETT Blokları’nda yaşanan imar plan sorununu çözdük. Yüklenici firma ile anlaşma sağlandı ve kaba inşaatlarımız yükseliyor. Yine Arnavut Mahallesi’ndeki hemşehrilerimiz ile birlikte aldığımız ortak karar neticesinde yıkıma gittik. Oranın projesi de bitmek üzere, yakında inşaata başlıyoruz. Aynı zamanda Millet Bahçesi’ne komşu olan Rezerv Konutları’nda bize ait olan kısımlarını, Zeytinburnu’muzda yerinde dönüşümü olmayan bir alanda maliklerle takas yöntemine giderek değerlendirdik.”

“Zeytinburnu için vazgeçilmez olan semt pazarlarını kapalı modern alanlara taşıyoruz”

Zeytinburnu’ndaki semt pazarlarının ilçedeki normal akışı olumsuz etkilemesiyle ilgili gelen şikayetleri de dinleyen Başkan Arısoy, konuyla ilgili olarak Zeytinburnu Belediyesi’nin yürüttüğü kapalı pazar alanı projesinin ilkini Beştelsiz Mahallesi’nde hayata geçirmek üzere olduklarını anlatarak, “Pazar derdi hepimizin derdi. Şimdi ben her zaman söylüyorum. Pazar bizim kültürümüz, ben kendim de pazara çıkıyorum. Sokakta pazar kanunen yasaklandı. Buna rağmen biz Zeytinburnu Belediyesi olarak inisiyatif alarak pazarlarımızın devamını sağlıyoruz. Ancak en kısa sürede yürüme mesafesinde olmak kaydıyla kapalı pazar sistemine geçmemiz gerekiyor. Bunun ilk uygulamasını Beştelsiz Mahallesi’nde yaptık. Oraya cuma ve pazartesi pazarlarını taşımayı planlıyoruz. Otoparkı, lavabosu olan modern bir pazar alanından bahsediyoruz. Bu uygulamayı alan sorunlarını çözer çözmez Zeytinburnu’nun geneline yayıp, tüm pazarlarımızı kapalı pazar alanlarına taşımayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.