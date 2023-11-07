Başkan Arslan: 'Sağlık hizmetlerimizi daha kapsamlı hale getireceğiz'

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan Altınkum Mahallesi’nde hizmet veren Edremit Belediyesi Dalyan Sağlık Evi’ni ziyaret etti. Başkan Arslan ziyarette muayeneye gelen hastaları dinleyerek, sağlık çalışanlarına kolaylıklar diledi.

Edremit Belediyesi tarafından 2023 Şubat ayında hizmete açılan Dalyan Sağlık Evi SGK onaylı reçeteler ile ayakta tedavi hizmetin ücretsiz olarak vermeye devam ediyor. Altınkum Mahallesi Hasan Aytaç Caddesi üzerinde faaliyet gösteren sağlık evinde haftanın her günü vatandaşa sağlık hizmeti sunuyor. Enjeksiyon, tansiyon ve şeker ölçümü, sonda değişimi, pansuman, evde bakım hizmetleri gibi hizmetler veriliyor. Bu hizmetlere ek olarak Başkan Arslan çalışmaların daha geniş hale getirileceğini belirtti.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Sağlık evimizde hizmet alan vatandaşlarımız ile hasbihal ettik, sorunları ve sıkıntıları dinledik. Sağlık evimizin çevresinde eczane açılması yönünde vatandaşlarımızın talebi var. Biz bu talepleri ilgili yerlere ulaştırma ve gerçekleştirme konusunda öncü olmak için çalışacağız. Bunun yanı sıra eğer hastanelerimizle gerekli prosedürleri sağlayabilirsek kan alma ve tahlil konularında da bir hizmet vermek istiyoruz. Burada yaşayan yaşlı ve hastaların özellikle buna ihtiyacı var. Bu ihtiyaçları karşılamak için ilgili kurum ve kuruluşlarla istişare edeceğiz. Sağlık evimiz Şubat ayından itibaren şifa dağıtmaya devam ediyor. Özellikle özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere tüm emekçilerimize teşekkür ediyorum” dedi.