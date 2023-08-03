Başkan Arslan, Edremit için sahada

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan devam eden çalışmaları yerinde inceledi. İncelemeler sırasında vatandaşlarla sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İlçe genelinde devam eden çalışmaları yakından takip eden Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Tuzcumurat, Hekimzade, Altınkum, Hamdiye ve Gazi İlyas Mahallesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Ekiplerden çalışmaların son durumu ile ilgili bilgi alan Başkan Arslan, programa göre ilçe genelinde çalışmalarını devam ettiğini kaydetti. Başkan Arslan, “Edremit’imizi daha güzel ve kaliteli bir kent haline getirebilmek için parke taş döşemeden, asfalt kaplamaya, altyapı, üst yapı çevre düzenlemeleri çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor. Şehrimizin kent kimliğinin gelişimine önemli katkılar sunan yatırımlarımızı yerinde takip etmeye, vatandaşlarımızla bir arada olmaya çalışıyorum. Kırsal ve merkezi ile büyük bir kent olan Edremitimizin her noktasına hizmeti ulaştırmak için büyük bir çaba gösteriyoruz” dedi.