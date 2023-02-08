Başkan Ataç Eskişehir halkına yardımlarından dolayı teşekkür etti

Tepebaşı Belediyesi, meydana gelen depremlerin ardından bölgeye yardımlarını ivedilikle sürdürürken, duyarlı vatandaşların yardımlarının toplandığı aşevini ziyaret eden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “Eskişehir halkının, Tepebaşı halkının göstermiş olduğu bu güvene çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli yardımlar geliyor. Hepsini güvenle ulaştırıyoruz” dedi.

Tepebaşı Belediyesi, çeşitli afetlerle mücadele eden kentlere yardım sağlamaya devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgeye yardımlar konusunda AFAD ile koordineli olarak hemen harekete geçti. Deprem bölgesine yardım çağrısı yapılmasının ardından duyarlı vatandaşlar seferber oldu. Yardımların toplandığı Nihal-İsmail Akçura Aşevi’ne birçok ihtiyaç malzemesi teslim edildi.

"Bölgede kısa zamanda yaraların sarılması en büyük dileğimdir"

Malzemelerin toplandığı alanı ziyaret eden Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, “Deprem bölgelerinde çok sıkıntılı günler geçiyor. Hem depremin etkisi hem soğuk ikisi birden bölgede olumsuzluklar oluşturuyor. Biz en azından orada insanların soğuktan etkilenmemesi açısından battaniyeden tutun sobaya kadar hepsini koyuyoruz. Çocuk mamaları, çocuk bezleri, hijyen paketleri, gıda maddeleri, birinci el giyim eşyası gibi birçok ihtiyaç duyulan malzemeleri ivedilikle ulaştırmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 3 tırı Islahiye’ye, 1 tırı Diyarbakır’a, 1 tırı Malatya’ya ve 1 tırı da Hatay’a olmak üzere 6 tırı yardımların ulaşması için yolcu ettik. Burada Eskişehir halkının, Tepebaşı halkının göstermiş olduğu bu güvene çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli yardımlar geliyor. Hepsini güvenle ulaştırıyoruz ve ulaştırmaya devam edeceğiz. Ben buradan ülkemize başsağlığı diliyorum. Kurtulanlara da geçmiş olsun diyor acil şifalar diliyorum. En kısa zamanda sağlıklılarına kavuşsunlar. Bölgede kısa zamanda yaraların sarılması en büyük dileğimdir” dedi.

Yardımlar bölgeye ulaşıyor

Öte yandan birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu ile toplanan yardımlar, tırlara yüklenerek Gaziantep’in Islahiye, Malatya, Diyarbakır ve Hatay’daki depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı. Ayrıca deprem bölgesine ulaşan Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi personeli de, gerekli hazırlıklarını tamamlayarak depremzedelere yemek servislerine başladı. Her gün depremzedelere sabah kahvaltısı ve akşam yemeği servisi devam edecek.

Saat 22.00’a kadar hizmet veriliyor

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri ise, yapılan yardımlardan ötürü Eskişehirlilere teşekkürlerini iletti. Yetkililer, deprem bölgesine temel gıda malzemesi, bebek bezi, bebek maması, soba, battaniye, hijyen paketi ve birinci el giyim eşyası yardımlarını göndermek isteyen vatandaşların malzemeleri, akşam saat 22.00’a kadar hizmet veren Nihal-İsmail Akçura Aşevi’ne bırakabileceklerini belirtti. Yetkililer ayrıca, ikinci el eşya yardımlarının kabul edilmediğini, yardım yapacak duyarlı vatandaşların hiç kullanılmamış malzemeleri getirmeleri konusunda da ricada bulundu.