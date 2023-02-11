Başkan Ataç ve CHP heyetinden depremzedelere geçmiş olsun ziyareti

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Gaziantep’te depremzedelere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Depremin ilk gününden itibaren İslahiye’de kurulan ve depremzedelere kahvaltı, yemek servisi yapılan ayrıca köylere de erzak ve ihtiyaç malzemesi yardımında bulunulan Tepebaşı Belediyesi Aşevi çadırını ziyaret eden CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Neşet Uçar ve CHP İslahiye İlçe Başkanı Mustafa Köse, Tepebaşı Belediyesine ve Eskişehirlilere teşekkür etti. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, burada bir araya geldiği heyet ile birlikte deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. Heyet burada yıkılan ve hasar alan binalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Ataç, "Deprem sonrası birlik ve beraberlik içinde tek yürek olmamız çok önemli. Eskişehirli yurttaşlarımızın yardımlarını da ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ülkemize bir kez daha geçmiş olsun” değerlendirmesinde bulundu.