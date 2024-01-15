Başkan Atila Aydıner: '12 yılda otopark araç sayımızı 5 kat artırdık'

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, göreve geldiği 2011 yılından bu yana ilçeye binlerce araçlık otopark kazandırdı. 2011 ile 2024 yılları arasında toplam 6 bin 854 araçlık açık ve zemin altı otopark inşa edildi. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “İlçenin otopark sorununu büyük oranda çözdük ve trafik sıkışıklığını rahatlattık. Halen 8 binden fazla aracın park edebileceği otoparklarımız var. İlçemize yeni otoparklar da kazandıracağız” dedi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, ilçenin otopark sorununu çözmek üzere açık ve kapalı otoparklara odaklandı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in göreve geldiği 2011 yılından önce ilçede sadece 1.490 araçlık otopark vardı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in ilçedeki trafik sorununa yönelik projeleri kapsamında yaptırılan otoparklarla birlikte ilçeye toplam 8.344 araçlık otoparklar kazandırdı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in 2011 yılından itibaren görevi süresince toplam 6.854 araçlık açık ve kapalı otopark inşa edildi.

“Trafik ve otopark stratejisi geliştirdik”

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, ilçedeki otopark sorununa kalıcı çözüm bulmak üzere farklı mahallelerde otopark projeleri geliştirdiklerini belirterek, “Büyükşehirlerdeki merkez ilçelerin en büyük sorunlarından biri trafik ve otopark sorunudur. Göreve geldiğimizden beri ilçenin otopark sorununa son vermek için projeler ürettik. Özellikle zemin altı ya da kapalı otoparklarla yollardaki trafiği rahatlattık.” ifadelerini kullandı.

İlçede toplu taşıma, ulaşım ve nakliye ağları, otogar, transfer noktaları, yaya ve bisiklet yolları gibi trafikle bağlantılı bütün süreçleri ele aldıklarını vurgulayan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, şunları kaydetti: “Otoparkla bağlantılı ilçenin ihtiyaçları ve ilçe sakinlerinin beklentileri çerçevesinde trafik ve otopark stratejisi geliştirdik. Bu strateji çerçevesinde ilçenin kritik noktalarına kurulabilecek otoparkları belirledik. Böylece ilçenin otopark sorununu büyük oranda çözdük ve trafik sıkışıklığını rahatlattık. Halen 8 binden fazla aracın park edebileceği otoparklarımız var. İlçemize önümüzdeki dönemde yeni otoparklar da kazandıracağız.”

Bayrampaşa’daki otoparklar

Bayrampaşa’daki otoparklar ve araç kapasiteleri şöyle:

"Eski cezaevi konutları zemin altı otoparkı (3 bin araçlık), Atatürk Parkı zemin altı otoparkı (442 araçlık), Muzaffer Öztekin Parkı zemin altı otoparkı (400 araçlık), Dr. Fazıl Küçük Parkı zemin altı otoparkı (300 araçlık), Oğuzhan İlköğretim Okulu zemin altı otoparkı (100 araçlık), Bayrampaşa Şehir Parkı zemin altı otoparkı (650 araçlık), Fatih Parkı yanı açık otoparkı (500 araçlık), Altıntepsi Merkez Camii yanı zemin altı otoparkı (120 araçlık), Ulus Sokak zemin altı otoparkı (120 araçlık), Terazidere Necip Uysal Spor Tesisleri zemin altı otoparkı (180 araçlık), Arda Turan Spor Tesisi zemin altı otoparkı (500 araçlık), Bayrampaşa Tuna Spor Kompleksi zemin altı otoparkı (210 araçlık), Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi zemin altı otoparkı (85 araçlık), Semih Erden Spor Salonu zemin altı otoparkı (57 araçlık), Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi zemin altı otoparkı (150 araçlık), Yıldırım Mahallesi Baypark Hastanesi arkası zemin altı otoparkı (40 araçlık)".