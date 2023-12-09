Başkan Atila Aydıner'den müjde: 'Bayrampaşa halkının en önemli sorununu çözüyor, devlet hastanesinin temelini atıyoruz'

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, ilçede 25 bin metrekare alan üzerine, 300 yataklı modern bir devlet hastanesi inşa edeceklerini belirterek, “Bayrampaşa halkının en önemli sorununu çözüyoruz. Artık Bayrampaşa’da yaşayan halkımız herhangi bir rahatsızlıkta ilçe dışına çıkmasına gerek kalmadan kendi ilçesindeki hastanesine gidip, tedavi olabilecek. İhalesini yaptık, temelini atıyoruz, birlikte hizmete açacağız” dedi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Cezaevi Kentsel Dönüşüm Alanında 25 dönümlük arazide inşa edilecek 300 yataklı devlet hastanesi hakkında açıklamalarda bulundu. Bayrampaşa’da sağlık hizmetlerini genişletmek için özel bir çaba sarf ettiklerini vurgulayan Atila Aydıner, “Bayrampaşa halkımız için hayati derecede önemli olan sağlık hizmetlerini ulaştırmaya gayret gösteriyoruz. Komşularımızın farklı sağlık ihtiyaçları ve beklentileri çerçevesinde kapsayıcı bir sistem sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

“Bayrampaşa halkımızın sağlığı için”

Halk sağlığına öncelik verme konusunda kararlı olduklarının altını çizen Başkan Atila Aydıner, “Bayrampaşa halkının en önemli sorununu çözüyoruz” diyerek, şu bilgileri paylaştı; “Uzun yıllardır bekleyen devlet hastanesinin ihalesi bitti. Yakın zamanda inşallah temelini atıyoruz. 25 bin metrekare alan üzerine, 300 yataklı, modern bir devlet hastanesi inşa ediyoruz. Artık Bayrampaşa’da yaşayan halkımız herhangi bir rahatsızlıkta ilçe dışına çıkmasına gerek kalmadan kendi ilçesindeki hastanesine gidip, tedavi olabilecek”

“İhalesini yaptık, temelini atıyoruz”

Hastanede 100 poliklinik bulunacağını vurgulayan Atila Aydıner, “Hastanede yataklı 40 acil müşahede odası olacak. Ayrıca, 34 yoğun bakım ünitesi, 10 ameliyathane, 6 doğumhane ve 5 diyaliz merkezi ile hizmet verecek. Tam teşekküllü bir hastaneyi inşallah yakın zamanda Bayrampaşa halkının hizmetine sunacağız. İhalesini yaptık, temelini atıyoruz, birlikte hizmete açacağız” sözlerini kaydetti.