Altıeylül Belediyesi sosyal etkinlikler kapsamı içerisinde düzenlemiş olduğu spor etkinlikleriyle büyük beğeni topluyor. İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ile Altıeylül Belediyesi Gümüşçeşme halı sahasında ortaklaşa düzenlenen etkinlikte öğrenciler hem spor yaptı hem de düzenlenen çeşitli yarışmalarda doyasıya eğlendiler. Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinin bir araya geldiği etkinlikte öğrenciler ara tatil öncesi moral depoladı.

Çocuklar güzel bir gün geçirdi

Öğrencilerin sınavlarının bitiminde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Öğrenciler, çuval yarışı, mini futbol, masa tenisi, langırt, hedef atışları, mini golf, halat çekme ve diğer oyun guruplarında vakit geçirdiler.

Öğrenciler: bizlere bu fırsatı veren Başkan Hasan Avcı’ya teşekkür ederiz

Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, "Sınav yoğunluğumuzdan sonra yapılan bu etkinlikle büyük mutluluk duyduk. Bizleri düşünen Belediye Başkanımız Hasan Avcı’ya teşekkür ediyoruz. Oyun gruplarında doyasıya eğlendik. Okul yoğunluğundan ve sınav stresinden uzak bir gün geçirdik. Bizlere bu fırsatı veren herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Avcı: eğitime desteğimiz devam edecek

Başkan Avcı, "Gençlerimizle birlikte güzel bir gün geçirdik. Onlarla birlikte oyunlar oynadık. Geleceğin teminatı gençlerimizi en iyi şeklide yarınlara hazırlamak için ekibimizle birlikte çalışıyoruz. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzün ve Altıeylül Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen etkinlikle öğrencilerimiz doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Belediyemiz Çocuk Üniversitesi ile eğitime destek veriyor ve vermeye de devam edecek. Çocuklarımızın başarısı bizim için her şeyden önemli. Onlar geleceğimiz ve yarınlarımızın mimarı olacaklar. Tüm öğrencilerimize eğitim öğretim hayatında başarılar diliyorum" dedi.

Etkinliğe; Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren, Gençlik Spor İlçe Müdürü Ahmet Akan, Cumhuriyet Ortaokulu öğretmenleri, öğrenciler ve veliler katılım sağladı.