Başkan Avcı, 'En değerli hazinemiz gençlerimiz'

Altıeylül Belediyesi’ne bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün düzenlediği programda Altıeylül’de öğrenim gören tüm lise son sınıf öğrencileri kişisel gelişim uzmanı Abdülkadir Özbek ile bir araya geldi.

Altıeylül Belediyesi’ne bağlı Hasan Can Kültür Merkezi’nde öğrencilerle buluşan Kişisel Eğitim Uzmanı Abdülkadir Özbek doğru çalışma taktikleri ile üniversite sınavına ve hayata dair paylaşımlarda bulundu.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’da seminer öncesi öğrencilerle tecrübelerini paylaştı. Başkan Avcı, “Altıeylül Belediyesi Sosyal Belediyecilik anlamında çalışmalarını sürdürüyor. Biz geleceğimiz olan siz öğrencilerimizi de önemsiyoruz. Kişisel Eğitim Uzmanı Abdülkadir Özbek’in sınav öncesinde yapılacak taktiksel çalışma metotlarıyla sınav korkusunu yenmeniz ve sınava motive olmanız için sizlere açıklamalarda bulunacak. Gençlerimizin eğitimleri bizim için her şeyden önce geliyor. Çünkü ülkemizin geleceğini bugünün gençleri oluşturacak. İnşallah verdiğimiz eğitimlerle, her alanda yetişen gençlerimiz daha donanımlı bireyler olacaktır. Tüm öğrenci ve eğitmenlerimize yaşam boyu başarılar diliyorum” diye konuştu.

Özbek, “Korkularınızı yenin”

Kişisel Eğitim Uzmanı Abdülkadir Özbek, 20 yıldır eğitim alanlarında çalışma yaptığını ifade ederek, “Özellikle öğrencilerin öğrenme konusunda performansını artırmak için çalışmalar yapıyorum. Şuana kadar 81 ilin tamamında eğitimler verdim ve vermeye de devam eriyorum. Bugünde Balıkesir’deyiz. Burada üniversite sınavına hazırlanacak öğrencilerin sınav motivasyonlarını sınava artırmak ve başarılı olmaları için sizlerle bir araya geldik. Öncelikle sınav korkunuzu yenmeniz için mutlaka uykunuza, yediğiniz yemeğe, not alma tekniklerine önem vermeniz gerekiyor. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’ya siz değerli öğrencilerimizle beni buluşturduğu için teşekkür ederim. Sizler ülkemizin geleceğisiniz” dedi.

Seminere Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Altıeylül Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Feyyaz Çiftçi, Altıeylül Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdüllatif Özer ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.