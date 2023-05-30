Altıeylül Belediyesinin, 3. Kitap Fuarı’nda sahne alan Müzisyen Yücel Arzen ve Orkestrası konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hasan Can Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde dinleyiciler Yücel Arzen’in bestelediği eserler ile unutulmaz bir müzik gecesi yaşadılar.

Müzisyen ve aynı zamanda AK Parti Milletvekili Yücel Arzen, birbirinden güzel eserlerini müzikseverlerin beğenesine sunduğu konser büyük bir beğeni ve ilgiyle izlendi. Necip Fazıl Kısakürek’in eserleri ‘Surda Bir Gedik Açtık’, ‘Hey Gidi Küheylân’, ‘Sakarya’ ve diğer çalışmaları İki Alyans, Yarim Yarim, Dilim Varmıyor, Ağlama Kalbim, Türkiye Yüzyılı ve beğenilen parçalarını sevenleri ile buluşturdu.

Yücel Arzen: Özhan Eren bu memleketin bir değeri

Yücel Arzen’i dinlemeye gelen besteci-müzisyen Özhan Eren’i gördüğünde; “Sevdiğim ve Balıkesir’in bir tanesi Özhan Eren bu memleketin iyi müzisyenlerinden ve iyi bestecilerden biri. Kendisini sahneye davet ediyorum. Bizlere tarihi, bizlere kendinden bahsettin” diye konuştu.

Özhan Eren: TBMM çok değerli bir fikir adamı kazandı

Sahneye çıkan Özhan Eren “Yücel Bey kardeşim yaklaşık 25 yıldır beraber dert paylaştığımız, beraber ağladığımız bir yol arkadaşım. Geriye baktığımızda en çok desteğini gördüğüm bir kardeş, fikir adamı müzisyen. 14 Mayıs genel seçimlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi çok değerli fikir adamı sanatçı kazandı. Yücel kardeşime milletvekilliği döneminde başarılar diliyorum” dedi.

Yücel Arzen, Hasan Can Kültür Merkezi’ni dolduran sevenleriyle “Türkiye Yüzyılı” şarkısını hep bir ağızdan söyledi. Yaklaşık 3 ay önce Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, bizleri Altıeylül’e davet etti. Fakat öğle bir şey oldu ki 29 Mayıs İstanbul’un fethi aynı zamanda Türkiye Yüzyılının başlangıcı oldu” diye konuştu.

Başkan Avcı: Türkiye yüzyılına mühür vuracağız

Programın sonunda Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı Yücel Arzen’e hediye taktim etti. Başkan Avcı, “Müthiş bir gece 29 Mayıs İstanbul’un Fethi 570.yılı inşallah Mevla’m Anadolu bu topraklarda Türk milletinin hep hüküm sürmesini nasip etsin. Ben hep söylüyorum. Anadolu’nun tapusunu biz İstanbul’un fethiyle imzaladık. Eğer İstanbul’u fethetmeseydik Anadolu topraklarında biz Türkleri barındırmazlardı. Türk milleti olarak bin yılımıza doğru emin adımlarla yürüyoruz. Milletin adamı mazlumların umudu Recep Tayyip Erdoğan ile yürüyoruz. Bugün çok güzel bir gün bir taraftan çağ açıp çağ kapatan sevgili peygamberimizin övgüye Mazhar olan bir milletin ferdi olmaktan gurur duyduğumuz bir milletin zaferinin 570. Yıl dönümünü kutlarken yeniden ayağa kalkan yeni yüzyılın Türkiye yüzyılına mühür vuracağız” dedi.

Altıeylül Belediye’ne bağlı Hasan Can Kültür Merkezi’nde sevenleriyle buluşan Yücel Arzen eserlerini kendisini izlemeye gelen konuklara okudu. Yaklaşık iki saat süren konsere Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Alteylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ömer Munis, Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, siyasiler ve vatandaşlar katıldı.