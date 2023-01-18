Başkan Avcı çözümün merkezinde

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, vatandaşların istek ve taleplerini ilettiği Çözüm Merkezi’nde telefonun başına geçti ve gelen çağrıları bizzat yanıtladı. Bugün Altıeylül Belediyesi’ni arayan vatandaşları hoş bir sürpriz bekliyordu. Taleplerini iletmek için 444 06 09 numarasını tuşlayarak Çözüm Merkezi’ne ulaşan vatandaşlar, telefonda Belediye Başkanı Hasan Avcı’nın sesini duyunca heyecanlarını gizleyemedi

Samimi bir sohbet havasında geçen görüşmelerde Başkan Avcı, hem vatandaşların taleplerini dinledi hem de bu talepler doğrultusunda belediyenin çalışmaları hakkında detaylı bilgiler verdi. Vatandaşlara taleplerinin hızla ilgili birimlere iletilerek en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını söyleyen Başkan Avcı, önceden Çağrı Merkezi adıyla hizmet veren birimin artık Çözüm Merkezi olduğunu, özellikle “Bridge” sistemiyle taleplerin çok daha hızlı bir şekilde çözüme kavuştuğunu söyledi.

Çözümün Merkezi Altıeylül

Çözüm Merkezi hakkında bilgi veren Başkan Avcı, “Altıeylül Belediyesi bünyesindeki Çözüm Merkezimiz, 444 06 09 numarasıyla haftanın 7 günü, 24 saat ilçede yaşayan vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri hızla ilgili birimlere ileten merkezimiz, 0 533 154 01 01 numaralı Whatsapp ihbar hattı üzerinden de hizmet veriyor. Vatandaşlarımız hem sesli arama yaparak hem de Whatsapp hattı üzerinden taleplerini yazarak bizlere kolaylıkla ulaşabiliyor. Her müdürlüğümüzde Çözüm Merkezimizin bir muhatabı var. O muhatap gelen talebi birebir takip ediyor” dedi.

“Çözüm merkezimize büyük önem veriyoruz”

Vatandaşlardan gelen taleplerin en kısa sürede çözüme kavuşturulmasını; hızlı ve etkin bir hizmet sunmayı amaçladıklarını söyleyen Başkan Avcı, bu doğrultuda Çözüm Merkezi’ne çok büyük önem verdiklerini vurguladı ve sözlerine şöyle devam etti: “Çözüm Merkezi bizim için çok önemli. Komşularımızın taleplerini aldığımız, onları memnun etme adına çok büyük gayret gösterdiğimiz, onların Altıeylül’de mutlu ve huzurlu yaşamaları için büyük titizlikle takip ettiğimiz bir yer. Burada vermiş olduğumuz hizmetin çok kaliteli olması için gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın şikâyetlerini en aza indirmek ve onların memnuniyetlerini mümkün olduğunca çoğaltmak için de bütün ekip arkadaşlarımızla gayret ediyoruz. Biz artık çağrı merkezi değil, ‘Çözüm Merkezi’yiz” dedi