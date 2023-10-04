Başkan Aydın: 'İşçimizi enflasyona ezdirmedik'

Yenişehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında yürütülen ek protokol görüşmeleri mutabakatla sonuçlandı. Belediye Başkanı Davut Aydın, personeli enflasyona ezdirmediklerini ifade etti.

Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası (MİS) Genel Sekreteri Mehmet Oruçöz, Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz ile sendikanın iş yeri temsilcileri Abdullah Kaymaz ve Recep Şen’in hazır bulunduğu imza töreninde konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, ek protokolün 200’e yakın işçiyi kapsadığını söyledi. Sınırlı imkanlara rağmen personelini enflasyona ezdirmemenin mücadelesini verdiklerini ifade eden Başkan Aydın, şunları kaydetti:

"Ülkemizin şu an içinde bulunduğu ekonomik şartlar en çok işçimizi etkileniyor. Lakin durum geçicidir ve göreceksiniz Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacak. Ancak bu geçiş sürecinde Yenişehir için ter döken emekçi kardeşlerimizin mağdur olmaması için gereken mücadeleleri iş yerlerimizdeki barış ortamlarını da gözeterek sürdürüyoruz."

Ek protokolle en düşük işçi ücretinin 19 bin TL’ye yükseltildiğini belirten Başkan Davut Aydın, ek protokolün 1 Eylül-31 Aralık 2023 dönemini kapsadığını söyledi.

"Yenişehir Belediyemizin sınırlı imkanlarına rağmen üyelerimizi enflasyona ezdirmeyen Başkanımız Sayın Davut Aydın’a şükranlarımı sunuyorum" diyen Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Yavuz da 1 Eylül’den geçerli olmak üzere yıl sonuna kadar geçerli olacak protokolle her işçiye 6’şar bin TL seyyanen ödeme yapılacağını belirtti. Yenişehir Belediyesi’nin her dönem personelinin ihtiyaçlarını gözettiğini belirten MİS Genel Sekreteri Mehmet Oruçöz de hem belediye hem de sendika yönetimine gösterdikleri duyarlılıktan ötürü teşekkür etti.