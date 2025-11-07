Başkan Aydın'dan yürekleri ısıtan buluşma

Osmangazi’de yaşayan vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek çözüm önerileri sunmak için her Cuma günü bir mahalleyi ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın bu haftaki durağı Bağlarbaşı Mahallesi oldu.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ilçede yaşayan vatandaşlarla daha güçlü bir bağ kurmak ve hizmetleri yerinde planlamak amacıyla gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine bir yenisini daha ekledi. Cuma namazını Bağlarbaşı Fatih Camii’nde kılan Başkan Aydın’a CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz’ün yanı sıra Bağlarbaşı Mahalle Muhtarı Faruk Dönmez ile belediye meclis üyeleri eşlik etti. Mahalle sakinlerine sıcak çorba ikramında bulunan Başkan Aydın, vatandaşların istek ve taleplerini tek tek dinledi.

Ziyaretiyle yürekleri ısıtan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yapılması istenen hizmetlerin bir an önce yerine getirileceğinin sözünü vererek, mahalle programlarını aralıksız sürdüreceklerinin altını çizdi.