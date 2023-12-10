Başkan Aydın esnafla kahvaltıda buluştu

Bursa’nın Yenişehir ilçesind bulunan esnaf, Belediye Başkanı Davut Aydın ile kahvaltıda bir araya geldi.

Yenişehir’in eski sokakları olan Çayır Mahallesi Kütüphane Sokak, Tekel Sokak ve Levent Sokak’ta bulunan esnaf kahvaltıda bir araya geldi. Esnaf kahvaltıda belediye Başkanı Davut Aydın’a sokakların yenilenmesinden dolayı teşekkür etti. Esnaf tarafından verilen kahvaltıya katılan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Esnaf ehlinin yüzü güleç, yüreği samimiyet doludur. Sofrası bereketli, lokması lezzetlidir. Bizleri esnaf sofrasına davet eden Kütüphane, Tekel ve Levent Sokak’taki esnaflarımıza teşekkür ederim. Bereketli olsun" dedi.