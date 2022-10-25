Başkan Aydıner, muhtarlarla buluştu

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, ilçedeki mahalle muhtarları ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Çok sayıda vizyon projesini muhtarlar ile paylaşan Başkan Aydıner, “İlçemizin 11 mahallesine 11 mahalle muhtarımız ile birlikte canla başla hizmet ediyoruz” dedi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in eşi Melahat Aydıner ile birlikte ev sahipliği yaptığı yemeğe Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel ve eşi ile mahalle muhtarları Dilek Teksoy, Başkim Kosova, Selahattin Beyler, Ramadan Bayraktar, Adnan Liçina, Mustafa Onur, Semih Çelebi, Halis Söyler ve Ahmet Gül katıldı. Yemekte konuşan Başkan Aydıner, “Biz her bir projemizi muhtarlarımız ile istişare ederek hayata geçiriyoruz. Çünkü onlar vatandaşlarımızın talepleri ve önerileri konusunda adeta bizim gözümüz kulağımız oluyor. İlçemizin 11 mahallesine 11 mahalle muhtarımız ile birlikte canla başla hizmet ediyoruz” dedi.