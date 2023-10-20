Başkan Aydıner, muhtarlarla buluştu

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, ilçedeki mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayan Başkan Aydıner, “İlçemizin 11 mahallesine 11 mahalle muhtarımızla beraber canla başla hizmet ediyoruz. Birlikte çalışıyor, birlikte başarıyoruz” dedi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Bayrampaşa’daki bir otelde gerçekleşen buluşmaya Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, mahalle muhtarları Dilek Teksoy, Başkim Kosova, Selahattin Beyler, Ramadan Bayraktar, Adnan Liçina, Mustafa Onur, Semih Çelebi, Halis Söyler, Seyit Keleş ve Ahmet Gül katıldı.

Tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayan Başkan Aydıner, “Biz her bir projemizi muhtarlarımız ile istişare ederek hayata geçiriyoruz. Çünkü onlar vatandaşlarımızın talepleri ve önerileri konusunda adeta bizim gözümüz kulağımız oluyor. İlçemizin 11 mahallesine 11 mahalle muhtarımızla beraber canla başla hizmet ediyoruz. Birlikte çalışıyor, birlikte başarıyoruz” dedi.