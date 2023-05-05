Başkan Aygün: '15 bin gencimizi sporla buluşturduk'

Esnafı ziyaret eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Bu yıl 2 bin 329 çocuğumuzu havuzla buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Derincespor bünyemizde oluşturduğumuz 21 branşta 15 bine yakın gencimizi de sporla buluşturduk. Bu gençlerimiz katıldıkları branşlarda amatör müsabakalarda ilçemizi temsil ediyor" dedi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İbn-i Sina Mahallesi’nde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. AK Parti ilçe yöneticilerinin eşlik ettiği programda esnafla bir araya gelen Başkan Aygün, "Hükümet olarak genelde ve yerelde önemli yatırımlar yapıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz projelerle halkımıza en güzel şekilde hizmet ediyoruz. Yatırımlarımızı yaparken öncelik olarak gençlerimize önem veriyoruz. Onlar bizim yarınlarımız. Gençlerimizin gelişimi ülkemizin gelişimi ve ilerlemesi demek. Bu anlamda eğitim ve sporun bir arada olduğu Gençlik Merkezlerimizi inşa ederek yavrularımızın hizmetine sunduk" dedi.

Projeler hayata geçirirken çocukların ve gençlerin unutulmadığının altını çizen Aygün, "Hizmete sunduğumuz projelerimizin yanında yavrularımız için sosyal projeler de düzenliyoruz. İlçemizdeki ilkokul birinci sınıf öğrencilerimize yönelik hayata geçirdiğimiz Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi ile bu yıl 2 bin 329 çocuğumuzu havuzla buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Sağlıklı nesillerin yetişmesi noktasında bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ayrıca Derincespor bünyemizde oluşturduğumuz 21 branşta 15 bine yakın gencimizi de sporla buluşturduk. Bu gençlerimiz katıldıkları branşlarda amatör müsabakalarda ilçemizi temsil ediyor. Bu çalışmalarımızla ilçemizi sporun merkezine dönüştürdük" diye konuştu.