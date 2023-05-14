Başkan Aygün: 'Türkiye Yüzyılı için hayırlı, uğurlu olsun'

Oyunu kullanan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Ailemiz ile birlikte oyumuzu kullandık. Ülkemiz, milletimiz ve Türkiye Yüzyılı için hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci Dönem Milletvekilliği seçimleri için Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve eşi Şükran Aygün, erken saatlerde oyunu kullanan isimler arasındaydı. Yavuz Sultan Mahallesi’nde yer alan Dumlupınar Ortaokulu 1229 nolu sandıkta oyunu kullanan Başkan Aygün, oy kullanma işleminin ardından sandıkları gezerek, sandık görevlileri ve vatandaşlarla selamlaştı, kolaylıklar diledi. Seçim sonuçlarının şimdiden hayırlı olmasını dileyen Başkan Aygün mesajında “Ailemiz ile birlikte oyumuzu kullandık. Ülkemiz, milletimiz ve Türkiye Yüzyılı için hayırlı, uğurlu olsun” dedi.