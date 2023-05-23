Başkan Aygün: 'Türkiye Yüzyılı tüm milletimizin yüzyılı olacak'

Sırrıpaşa Mahallesi’nde yer alan Ümit Gedik Parkı’nda vatandaşlarla bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Hep birlikte inşa edeceğimiz Türkiye Yüzyılı tüm milletimizin yüzyılı olacak" dedi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Sırrıpaşa Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, meclis üyeleri ve teşkilat yöneticilerinin katılımıyla Ümit Gedik Parkı’nda gerçekleştirilen programda hizmetler ve projeler konuşuldu. Derince’ye değer katan çalışmalara hep birlikte imza attıklarını belirten Başkan Aygün, Türkiye Yüzyılı’nı da birlikte inşa edeceklerini söyledi.

4 yıllık hizmet sürecinde gençlik merkezlerinden spor komplekslerine, kentsel dönüşüm çalışmalarından tarımsal kalkınma hamlesine kadar Derince’ye birbirinden önemli eserler kazandırdıklarını ifade eden Başkan Aygün, "Hep birlikte inşa edeceğimiz Türkiye Yüzyılı tüm milletimizin yüzyılı olacak. Seçimleri ülkemizin geleceğine ve milletimizin kazanımlarına sahip çıkacağımız bir demokrasi şöleni olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Milletvekili Sami Çakır ve Derince İlçe Başkanı Koray Merdan da yaptıkları konuşmalarında bölge sakinlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek istedi.